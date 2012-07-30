〔伦敦奥运〕NBA大牌艰难适应奥运篮球规则

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦7月29日电---即使是美国职篮联盟(NBA)的“高富帅”球星们也不得不偶尔屈身来适应别人。在周日美国“梦10”队与法国队的上半场比赛中，他们就花费了不少精力来主动适应与NBA规则有出入的奥运篮球规则。

科比（Kobe Bryant）和詹姆斯（LeBron James）等周日率领美国队以27分的领先优势赢得了比赛。法国队赛前被认为是有些希望争夺铜牌的队伍。

美国队多数球员赛后表示，他们还需要进一步适应奥运篮球规则。

詹姆斯特别指出使球员在篮框周围更容易盖帽的干扰球规则，还有更短的比赛时间以及让裁判吹更多的犯规。

“我们必须克服这些，”他在赛后告诉记者。

“今天，我们在这里学到了很多，”美国队后卫保罗（Chris Paul）补充说道。“我们中的很多人都打过国际赛事——不像在NBA，在国际赛场身体接触很多时候是不被允许的。作为得分后卫，我总是告诉伙伴们--我们必须以很少的犯规挺过前几节比赛。”

周日的第一节比赛几乎是平局--教练沙舍夫斯基（Mike Krzyzewski）的小伙子们得到了22-21的比分——而在第二节比赛的中途也仅以9分的微弱优势领先。

“第一节的节奏有点慢，”前锋安东尼（Carmelo Anthony）说道。

“我们试图慢慢适应比赛的节奏，放慢速度以及减少比赛的叫停。一旦我们找准这种感觉，我们就没问题了。”

美国队的下一站将面对突尼斯，而法国队将和阿根廷在周二展开一场关键之战。

在被问及队伍是否有些松懈，是否可以让法国人输得更惨的时候，安东尼补充说道：

“我不同意。我们知道，所有人都指望我们超出三四十分。但是到了比赛当天，最重要的就只是胜利了。那才是我们全力以赴的。”（完）