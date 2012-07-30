澳洲经济指标总览--7月30日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间
国际贸易价格指数
进口物价(较前季) 第二季 +2.4% -1.2% 11月1日
出口物价(较前季) +1.0% -7.0%
消费者物价指数(CPI)
总体CPI(较前季) 第一季 +0.5% +0.1% 10月24日
(较上年同期) +1.2% +1.6%
澳洲央行截尾均值(较前季) +0.5% +0.3%
(较上年同期) +2.0% +2.2%
澳洲央行加权中值(较前季) +0.7% +0.4%
(较上年同期) +1.9% +2.1%
零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(较前月) 5月 +0.5% +0.1% 8月2日
商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)
商品及服务收支(亿澳元) 5月 逆差2.85 逆差0.26 8月2日
出口(较前月) +2% --
进口(较前月) +3% --
就业市场(经季节调整)
就业人口(较前月变动,千人) 6月 -27.0 +38.9 8月9日
--全职 -33.5 +46.1
--兼职 +6.6 -7.2
失业率 5.2% 5.1%
就业参与率 65.2% 65.4%
国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)
经常帐收支 第一季 赤字14.892 赤字9.639 9月4日
商品与服务贸易收支 逆差3.062 顺差2.254
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)
(较前季) 第一季 +1.3% +0.6% 9月5日
(较上年同期) +4.3% +2.3% (完)
--整理 梁睿雪
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。