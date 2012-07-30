〔中国新债〕铁道部周二招标发行总额270亿元固息债,期限分10年及15年

路透上海7月30日电---中国铁道部周一公告称,将于周二(31日)在银行间债市招标发行总额270亿元人民币固息企业债,其中10年期计划发行规模220亿元,15年期50亿元.

公告显示,该期债为铁道部今年第三期铁路建设债券.采用固定利率方式,按年计息.两个品种票面年利率均为shibor基准利率加上基本利差,其中10年期基本利差区间为-0.70%至0.30%,15年期为-0.39%至0.61%.

该期债主承销商为中信证券(600030.SS)(6030.HK)、华泰联合证券、中信建投、银河证券、中金公司和光大证券.经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级和本期债券信用等级均AAA.

该期债的具体投标时间为7月31日10:00-11:00.8月1日开始分销,当日上午12:00截止缴款.

路透此前报导称,中国铁道部今年获监管层批准的企业债发行额度为1,500亿元人民币,这一水平较去年同比增加五成.[ID:nSH0109473](完)