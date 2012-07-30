〔中国新债〕铁道部周二招标发行总额270亿元固息债,期限分10年及15年

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海7月30日电---中国铁道部周一公告称,将于周二(31日)在银行间债市招标发行总额270亿元人民币固息企业债,其中10年期计划发行规模220亿元,15年期50亿元.
公告显示,该期债为铁道部今年第三期铁路建设债券.采用固定利率方式,按年计息.两个品种票面年利率均为shibor基准利率加上基本利差,其中10年期基本利差区间为-0.70%至0.30%,15年期为-0.39%至0.61%.
该期债主承销商为中信证券(600030.SS)(6030.HK)、华泰联合证券、中信建投、银河证券、中金公司和光大证券.经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级和本期债券信用等级均AAA.
该期债的具体投标时间为7月31日10:00-11:00.8月1日开始分销,当日上午12:00截止缴款.
路透此前报导称,中国铁道部今年获监管层批准的企业债发行额度为1,500亿元人民币,这一水平较去年同比增加五成.[ID:nSH0109473](完)
--发稿 冉莹; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。