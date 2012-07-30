〔中国债市动态〕利率债平稳短融收益率小跌,月末再现政策放松预期

路透上海7月30日电---中国银行间债市周一早盘短期信用债收益率小幅下行,利率债则走势平稳.随着月末临近,市场对下月初央行再出宽松政策的预期又有所抬头,不过回购利率仍相对坚挺,资金成本难降令现券收益率下跌动力暂有限.

交易员表示,稍早招标的五年期地方债利率偏高,显示机构对后市判断仍显谨慎,近期一级市场的偏弱表现也制约了二级市场表现.

"CP(短融收益率)下来点,月末市场又有点降息降准预期了,"北京一银行交易员称.

他并认为,由于下半年市场走势的不确定性,机构交易户的参与热情明显下滑,仅靠投资户现券难获再次走强的动力,接下来市场仍将主要受政策面和消息面的驱动.

中国财政部周一上午代理招标的五年期地方债中标利率偏高.交易人士表示,考虑地方债流动性较差,投资者参与热情有限,加之近期资金成本趋于高位,推升市场对收益率的认可水平,令该期新债结果明显高于二级市场,拖累认购倍数创年内低位.[ID:nSB1694346]

剩余期限约9.82年的国债120009券最新双边报价收益率CN120009=CFXM为3.29%/3.27%,上日尾盘为3.285%/3.275%;剩余期限约0.99年的短融041255013券最新成交对应CN041255013=CFXS为4.1634%,上日尾盘为4.1893%.(完)