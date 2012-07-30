〔中国债市动态〕利率债平稳短融收益率小跌,月末再现政策放松预期

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海7月30日电---中国银行间债市周一早盘短期信用债收益率小幅下行,利率债则走势平稳.随着月末临近,市场对下月初央行再出宽松政策的预期又有所抬头,不过回购利率仍相对坚挺,资金成本难降令现券收益率下跌动力暂有限.
交易员表示,稍早招标的五年期地方债利率偏高,显示机构对后市判断仍显谨慎,近期一级市场的偏弱表现也制约了二级市场表现.
"CP(短融收益率)下来点,月末市场又有点降息降准预期了,"北京一银行交易员称.
他并认为,由于下半年市场走势的不确定性,机构交易户的参与热情明显下滑,仅靠投资户现券难获再次走强的动力,接下来市场仍将主要受政策面和消息面的驱动.
中国财政部周一上午代理招标的五年期地方债中标利率偏高.交易人士表示,考虑地方债流动性较差,投资者参与热情有限,加之近期资金成本趋于高位,推升市场对收益率的认可水平,令该期新债结果明显高于二级市场,拖累认购倍数创年内低位.[ID:nSB1694346]
剩余期限约9.82年的国债120009券最新双边报价收益率CN120009=CFXM为3.29%/3.27%,上日尾盘为3.285%/3.275%;剩余期限约0.99年的短融041255013券最新成交对应CN041255013=CFXS为4.1634%,上日尾盘为4.1893%.(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。