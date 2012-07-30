〔日本股市〕早盘涨至一周高位,因冀望美联储和欧洲央行采取刺激举措

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京7月30日电---日股日经指数周一涨至一周高位,因对美联储和欧洲央行或将采取更多刺激举措的猜测升温.
富士胶片(4901.T)和柯尼卡美能达(4902.T)季度获利强劲亦支撑大盘.受对欧元区危机加剧和全球经济放缓的担忧拖累,日经指数已自7月初所及两个月高位下跌5.7%.
日经指数.N225早盘收涨0.6%,报8,619.78点,但仍守在8,687.93点之下,此位为6月4日至7月4日涨势的50%回档技术位.
东证股价指数.TOPX涨0.5%,报729.74点.(完)
--编译 许娜;审校 戴素萍
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。