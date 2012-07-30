〔日本股市〕早盘涨至一周高位,因冀望美联储和欧洲央行采取刺激举措

路透东京7月30日电---日股日经指数周一涨至一周高位,因对美联储和欧洲央行或将采取更多刺激举措的猜测升温.

富士胶片(4901.T)和柯尼卡美能达(4902.T)季度获利强劲亦支撑大盘.受对欧元区危机加剧和全球经济放缓的担忧拖累,日经指数已自7月初所及两个月高位下跌5.7%.

日经指数.N225早盘收涨0.6%,报8,619.78点,但仍守在8,687.93点之下,此位为6月4日至7月4日涨势的50%回档技术位.

东证股价指数.TOPX涨0.5%,报729.74点.(完)

--编译 许娜;审校 戴素萍

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