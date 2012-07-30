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亚洲 | 2012年 7月 30日 星期一 11:47 BJT

〔东京美债〕价格上涨,因美股期货小跌

路透东京7月30日电---美国公债价格周一在亚洲市场上涨,因美国股市期货小跌.10年期公债收益率(殖利率)从上周末所及三周高位进一步下滑,市场人士等候本周欧洲和美国的央行政策会议.

10年期公债收益率US10YT=RR报1.531%,上周美国市场收报1.545%.美国股指期货ESc1下滑约0.3%,周五曾大涨.

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