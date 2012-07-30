〔东京美债〕价格上涨,因美股期货小跌

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京7月30日电---美国公债价格周一在亚洲市场上涨,因美国股市期货小跌.10年期公债收益率(殖利率)从上周末所及三周高位进一步下滑,市场人士等候本周欧洲和美国的央行政策会议.
10年期公债收益率US10YT=RR报1.531%,上周美国市场收报1.545%.美国股指期货ESc1下滑约0.3%,周五曾大涨.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。