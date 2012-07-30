〔伦敦奥运〕西班牙连输两场出局 无缘大满贯

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦7月30日电---西班牙周日在伦敦奥运男足赛场0-1负于洪都拉斯队，试图成为第一个包揽世界杯冠军、欧洲杯冠军和奥运冠军大满贯的梦想随之破灭。

西班牙在D组首轮比赛中以0-1不敌日本队。在圣詹姆斯公园球场（St James' Park）与洪都拉斯队的比赛中，洪都拉斯由Jerry Bengston上半时进球，而西班牙一直未能扭转0-1的落后局面。

西班牙两战全败未得一分，无法凭借小组前两名晋级。

Bengston在开场第七分钟以一记惊世骇俗的头球震惊西班牙队。在奥运会预选赛挤掉美国而赢下伦敦奥运入场券的洪都拉斯队之后十分走运，西班牙球员三次具有威胁的射门都击中了球门框。

在比赛剩下的最后几分钟，裁判对于西班牙要求的一个点球判罚未予理睬，进而引起了他们的强烈抗议。在比赛结束的哨音吹响后，他们围堵住主裁判以示抗议。

日本队在周日以1-0击败摩洛哥，积六分位列小组第一，晋级八强。洪都拉斯目前积四分位列小组第二，他们只需要在周三与日本队战平就可以出线。（完）