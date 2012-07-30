俄罗斯指责西方和叙利亚邻国应为流血事件负责

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透索契7月28日电---俄罗斯外长拉夫罗夫周六警告称，其他国家对叙利亚反对派的支持将导致更多流血事件，不能期望叙利亚政府心甘情愿地向反对派让步。
拉夫罗夫称，西方和阿拉伯国家应向反对派施加更多影响力，以停止战斗。
他表示，阿勒颇惨剧迫在眉睫，并称反对派在一定程度上也将负有责任。
在与日本外相玄叶光一郎的联合新闻发布会上，拉夫罗夫称，“必须向所有人施压。不幸的是，我们的西方伙伴更喜欢做不一样的事情，基本上是联合叙利亚的一些邻国，对反政府的武装斗争给予鼓励、支持和指挥。”
“所有这些行为的代价将是更多的流血事件。”
拉夫罗夫称，俄罗斯在呼吁叙利亚政府采取初步行动，但反对派不应利用政府的这些行动，而去占领城镇。
“装备精良的反对派组织在占领城市，期望为过渡政府创造某种缓冲区，我们怎么能期望叙利亚政府说，‘好的，来吧，推翻我吧，’”他说道。
“这非常不现实--不是因为我们支持叙利亚政府，而是因为这不会起作用的。”（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。