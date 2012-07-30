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亚洲 | 2012年 7月 30日 星期一 12:08 BJT

《汇市简讯》美元指数亚洲交易时段反弹,但目标为跌至82.00

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* 扭转周五跌势,在6/7月涨势的61.8%回档位82.30前止跌

* 亚洲交易时段小幅反弹,日线动能指标偏空

* 波林格区间收窄暗示整固,下轨82.00是支撑

* 攀高的下轨切入位82.00是下行目标

* 5月10日和5月20日均线切入位83.10/20是初始阻力

* 技术图表请点击(link.reuters.com/hyt69s

Andrew.M.Spencer@thomsonreuters.com)

--编译 田建华; 审校 程琳

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