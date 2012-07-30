〔中国汇市〕人民币受外盘带动早盘略走强,市场关注欧元反弹能否持续

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 人民币早盘微升,中间价随隔夜欧元走强
* 欧元反弹能否持续仍存疑问
* 短期料在6.38元下方波动
路透北京7月30日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一早盘微升,中间价跟随隔夜欧元涨势小幅开高,但因市场对欧元后期看法仍偏空,谨慎情绪下客盘整体平静,交投仍延续此前弱势.
交易员表示,欧元因为德拉吉的讲话涨了一下,但具体会有什么措施还不清楚;估计欧元涨势不会持续,后期可能很快下来;预计短期在6.38元下方波动.
北京时间12:07,人民币兑美元即期报6.3778元,上日收报6.3807元.人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日为6.3303元,上日为6.3325元.
"欧债问题一直没有解决,德国又对欧洲央行的公债购买计划持反对态度,欧元可能只是短暂反弹.除了跟随欧元走势,人民币后期可能还会往下走走(升值),经过上周走弱之后结汇盘反而多了."四大行某交易员表示.
欧元兑美元徘徊在三周高位附近,因市场期望欧洲央行(ECB)将很快采取新举措来化解欧债危机.上周欧洲央行总裁德拉吉誓言将采取一切必要措施保卫欧元.德拉吉的言论引发市场冀望欧洲央行将采取行动,来降低西班牙和其他高负债国家的借贷成本.[FX/CN]
国际货币基金组织(IMF)在年度评估中认为,中国人民币兑一篮子货币"中度低估",并下调对中国中期经常帐盈余/国内生产总值(GDP)之比预估至4%-4.5%.[ID:nSB1685890]
离岸市场上,北京时间12:28,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3820/40元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4325/55.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李然; 审校 黄凯
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。