〔中国汇市〕人民币受外盘带动早盘略走强,市场关注欧元反弹能否持续

* 人民币早盘微升,中间价随隔夜欧元走强

* 欧元反弹能否持续仍存疑问

* 短期料在6.38元下方波动

路透北京7月30日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一早盘微升,中间价跟随隔夜欧元涨势小幅开高,但因市场对欧元后期看法仍偏空,谨慎情绪下客盘整体平静,交投仍延续此前弱势.

交易员表示,欧元因为德拉吉的讲话涨了一下,但具体会有什么措施还不清楚;估计欧元涨势不会持续,后期可能很快下来;预计短期在6.38元下方波动.

北京时间12:07,人民币兑美元即期报6.3778元,上日收报6.3807元.人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日为6.3303元,上日为6.3325元.

"欧债问题一直没有解决,德国又对欧洲央行的公债购买计划持反对态度,欧元可能只是短暂反弹.除了跟随欧元走势,人民币后期可能还会往下走走(升值),经过上周走弱之后结汇盘反而多了."四大行某交易员表示.

欧元兑美元徘徊在三周高位附近,因市场期望欧洲央行(ECB)将很快采取新举措来化解欧债危机.上周欧洲央行总裁德拉吉誓言将采取一切必要措施保卫欧元.德拉吉的言论引发市场冀望欧洲央行将采取行动,来降低西班牙和其他高负债国家的借贷成本.[FX/CN]

国际货币基金组织(IMF)在年度评估中认为,中国人民币兑一篮子货币"中度低估",并下调对中国中期经常帐盈余/国内生产总值(GDP)之比预估至4%-4.5%.[ID:nSB1685890]

离岸市场上,北京时间12:28,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3820/40元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4325/55.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 黄凯

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