《中国债券市场每日交易备忘》--7月31日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国国家开发银行至多50亿元人民币一年期固息金融债9:30-10:30招标,中标收益率预测均值2.92% 国开行至多50亿元三年期固息金融债9:30-10:30招标,中标收益率预测均值3.37% 国开行至多60亿元五年期固息金融债9:30-10:30招标,中标收益率预测均值3.73% 国开行至多70亿元七年期固息金融债9:30-11:10招标,中标收益率预测均值3.94% 国开行至多70亿元10年期固息金融债9:30-11:10招标,中标收益率预测均值4.05% 伊犁农四师国资投资公司4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承 青海交投5亿元七年期中期票据簿记建档(主体评级AA),招商银行主承 青海交投5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),招商银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 中信银行( 601998.SS )( 0998.HK )200亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1212001,票面利率5.15% 成都经济技术开发区10亿元六年期固息债1280206,票面利率6.50% 成都经济技术开发区10亿元七年期固息债1280207,票面利率6.55% 芜湖高新中小企业4.1亿元六年期投资人选择权(3+3)集合票据1280209,票面利率7.30% 珠海联邦制药6亿元一年期短融041258044,票面利率4.87% 重庆农业投资集团5亿元一年期短融041260042,票面利率4.80% 深圳裕同印刷1.2亿元一年期短融041258045,票面利率6.50% 东北轻合金公司1亿元一年期短融041259048,票面利率4.67% ============================================================================== 三、缴款: 赤峰红山城市基础设施建投公司6亿元七年期固息债1280214,票面利率7.20% 浙江华友钴业2.5亿元一年期短融 福建建工集团总公司5亿元一年期短融 中国航天工业集团20亿元九个月期超短期融资券 ============================================================================== 四、还本付息: 财政部240亿元20年期固息国债010007付息,票面利率4.26% 山东鲁能集团10亿元15年期固息债068035付息,票面利率4.40% 上海城建投资开发总公司12亿元15年期固息债078036付息,票面利率5.48% 深高速( 600548.SS )8亿元15年期固息债078037付息,票面利率5.50% 上虞市水处理发展公司8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980122付息,票面利率6.80% 包钢股份( 600010.SS )10亿元五年期中票0982107付息,票面利率4.95% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国上海证券交易所拟设风险警示板周一引发了沪深股市ST股的大面积跌停.上海证交所 在其官方微博表示,风险警示板在相关业务和技术准备完成后,计划于明年初实施.[ID:nSB1696446] --国家统计局8/9公布7月工业品价格指数(PPI) (6月为-2.1%) 7月居民消费价格指数(CPI) (6月为2.2%) 1-7月城镇固定资产投资 (1-6月为20.4%) 7月社会消费品零售总额 (6月为13.7%) 7月工业增加值 (6月为9.5%) 7月房地产投资和销售情况月度报告 国家海关8/10公布7月进出口贸易数据 (6月贸易顺差317.3亿美元) 国家统计局8/18公布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告 8/27公布1-7月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 曹巍浩; 审校 冉莹/边竞