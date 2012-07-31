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货币新闻 | 2012年 7月 31日 星期二 10:44 BJT

〔新债招标〕中国国开行一年固息增发债收益率高于市场预期--业内人士

路透北京7月31日电---业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午增发的一年固息债中标收益率为2.9954%,高于此前2.92%的市场预测均值;而三年和五年的收益率分别为3.3849%和3.7642%,亦略高于此前市场预期.

市场对三年和五年固息增发债的收益率预测均值分别为3.37%和3.73%.另外,一年、三年、五年的投标倍数则分别为1.52、1.56和1.57倍.

稍后北京时间11:10,七年和10年债增发招标将结束.市场对后两期债增发的收益率预测均值分别为3.94%和4.05%.

本次招标为国开行今年第28期至32期金融债的第二次增发债.具体条款如下:

第28-32期增发债

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期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

发行总量 一、三年期各不超50亿元,五年不超60亿元,

七年和10年各不超70亿元

票面利率 2.93%、3.39%、3.75%、3.9702%和4.06%

招标时间 7月31日9:30-10:30(一、三、五年期)

7月31日9:30-11:10(七、10年期)

招标方式 一、三、五、10年期单一价格(荷兰式),七年期多种价格(美国式)

缴款日 8月6日

起息日 7月9日

分销期 8月1日-6日

上市日 一年期为8月8日;三至10年期为8月10日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

---------------------------------------------------------(完)

--发稿 康熙泽; 审校 张喜良

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