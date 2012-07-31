〔新债招标〕中国国开行一年固息增发债收益率高于市场预期--业内人士

欧洲经济：央行执委劳滕施莱格乐见通胀上升，但称升息还言之过早
路透柏林2月18日 - 欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)曾表示，欧央行需要观察通胀是否在其略低于2%的目标区间内企稳，之后才可以升息，但她希望购债计划能在年底前逐步缩减规模。
路透北京7月31日电---业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午增发的一年固息债中标收益率为2.9954%,高于此前2.92%的市场预测均值;而三年和五年的收益率分别为3.3849%和3.7642%,亦略高于此前市场预期.
市场对三年和五年固息增发债的收益率预测均值分别为3.37%和3.73%.另外,一年、三年、五年的投标倍数则分别为1.52、1.56和1.57倍.
稍后北京时间11:10,七年和10年债增发招标将结束.市场对后两期债增发的收益率预测均值分别为3.94%和4.05%.
本次招标为国开行今年第28期至32期金融债的第二次增发债.具体条款如下:
第28-32期增发债
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期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
发行总量 一、三年期各不超50亿元,五年不超60亿元,
七年和10年各不超70亿元
票面利率 2.93%、3.39%、3.75%、3.9702%和4.06%
招标时间 7月31日9:30-10:30(一、三、五年期)
7月31日9:30-11:10(七、10年期)
招标方式 一、三、五、10年期单一价格(荷兰式),七年期多种价格(美国式)
缴款日 8月6日
起息日 7月9日
分销期 8月1日-6日
上市日 一年期为8月8日;三至10年期为8月10日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------------(完)
--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
路透柏林2月18日 - 欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)曾表示，欧央行需要观察通胀是否在其略低于2%的目标区间内企稳，之后才可以升息，但她希望购债计划能在年底前逐步缩减规模。
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
* 美国公债跟随德债和英债一道反弹 * 股市下跌增加了对公债的需求 * 美联储下周将发布1月FOMC会议记录 路透纽约2月17日 - 美国公债价格周五上涨，因对法国总统大选的担 忧和疲弱的英国经济数据增加了避险意愿，打击股市并提振了对避险美债 的需求。 有报导称，法国左翼阵营的两位主要大选候选人正就可能的合作进行 磋商，可能导致他们中只有一人进入大选第二轮，这在前夜打击了风险意 愿。 英国10年期公债收益率周五跌至三个月低位，此前发布的数据显示， 1月消费者意外减少支出，德债也受到法国大选紧张情绪的提振。 “美国债市得益于海外债市收益率下跌，以及重新评估股市出现的一 些风险交易，”德意志银行Private Wealth Management固定收益交易负 责人Gary Pollack称。 指标10年期美债 价格尾盘上涨8/32，收益率报2.42%，低 于周四尾盘的2.45%。稍早收益率触及2月10日以来最低的2.40%。 本周中段美债收益率急升