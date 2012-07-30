〔中国货币市场〕主要回购利率多续跌,机构指望逆回购投放平滑短期资金(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透北京7月30日电---中国银行间市场主要质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周一早盘多续跌.市场人士表示,当前资金面供给较充裕,短期指望逆回购操作投放平滑资金,更远则期待再次下调法定存款准备金率.
"这个月末资金面情况比6月末好很多,从上周大额逆回购后就好些了,跨月的资金也有着落,"上海一大型券商交易员称,"现在就看逆回购投放力度,用这个来平滑资金;我们还是期待8月份降次存准."
华东地区一银行交易员则称,隔夜资金供给较充裕,但融出利率过低,致其融出动力不足,选择其他用途以提高收益."现在是宁可借钱,也不要天天出隔夜."
中国证券报周一报导称,中国7月居民消费价格指数(CPI)将于下周公布.分析人士预计,由于翘尾因素影响进一步回落、食品价格相对稳定,7月CPI同比涨幅或跌入2%以内,初步预计为1.7%左右,将创出30个月以来新低.随着CPI进一步下行预期增强,出于稳增长的需要,未来货币政策可能继续向适度宽松倾斜,三季度降息、降准窗口进一步打开.
中国人行已连续五周的逆回购操作助缓流动性,上周净投放460亿元.本周央行有望继续借公开市场逆回购操作等,有针对性的调节和稳定资金市场利率.[CN/MMTCN]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间12:29 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.5340 2.6033 -6.93 3,706.26
七天CN7DRP=CFXS 3.1382 3.1526 -1.44 495.05
14天CN14DRP=CFXS 3.2754 3.2996 -2.42 66.10
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.5415 2.6106 -6.91 1,412.65
七天CHICNY7D=CFXS 3.1550 3.1892 -3.42 116.28
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.9800 2.7150 +26.50 434.91
七天<0#CN7DRPO=SS> 3.2700 3.1000 +17.00 102.59
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.2400 2.9050 +33.50 2.36
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.5500 2.6361 -8.61 --
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.1332 3.1300 +0.32 --
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.3000 3.3100 -1.00 --
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.5283 2.6000 -7.17 --
七天SHICNYSWD= 3.1233 3.1092 +1.41 --
三个月SHICNY3MD= 3.7466 3.7593 -1.27 --
==============================================================================(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯/张喜良
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。