〔中国货币市场〕主要回购利率多续跌,机构指望逆回购投放平滑短期资金(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透北京7月30日电---中国银行间市场主要质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周一早盘多续跌.市场人士表示,当前资金面供给较充裕,短期指望逆回购操作投放平滑资金,更远则期待再次下调法定存款准备金率.

"这个月末资金面情况比6月末好很多,从上周大额逆回购后就好些了,跨月的资金也有着落,"上海一大型券商交易员称,"现在就看逆回购投放力度,用这个来平滑资金;我们还是期待8月份降次存准."

华东地区一银行交易员则称,隔夜资金供给较充裕,但融出利率过低,致其融出动力不足,选择其他用途以提高收益."现在是宁可借钱,也不要天天出隔夜."

中国证券报周一报导称,中国7月居民消费价格指数(CPI)将于下周公布.分析人士预计,由于翘尾因素影响进一步回落、食品价格相对稳定,7月CPI同比涨幅或跌入2%以内,初步预计为1.7%左右,将创出30个月以来新低.随着CPI进一步下行预期增强,出于稳增长的需要,未来货币政策可能继续向适度宽松倾斜,三季度降息、降准窗口进一步打开.

中国人行已连续五周的逆回购操作助缓流动性,上周净投放460亿元.本周央行有望继续借公开市场逆回购操作等,有针对性的调节和稳定资金市场利率.[CN/MMTCN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:29 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.5340 2.6033 -6.93 3,706.26

七天CN7DRP=CFXS 3.1382 3.1526 -1.44 495.05

14天CN14DRP=CFXS 3.2754 3.2996 -2.42 66.10

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.5415 2.6106 -6.91 1,412.65

七天CHICNY7D=CFXS 3.1550 3.1892 -3.42 116.28

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.9800 2.7150 +26.50 434.91

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.2700 3.1000 +17.00 102.59

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.2400 2.9050 +33.50 2.36

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.5500 2.6361 -8.61 --

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.1332 3.1300 +0.32 --

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.3000 3.3100 -1.00 --

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.5283 2.6000 -7.17 --

七天SHICNYSWD= 3.1233 3.1092 +1.41 --

三个月SHICNY3MD= 3.7466 3.7593 -1.27 --

==============================================================================(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯/张喜良

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