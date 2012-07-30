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亚洲 | 2012年 7月 31日 星期二 07:33 BJT

****主要国家经济指标预测--7月31日****

路透7月31日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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7月31日(二)

-- 韩国外汇储备(亿美元) 7月 -- 3,123.8

0130 澳洲建筑许可 6月 -14.2% +27.3%

0130 澳洲房屋信贷 6月 -- +0.3%

0130 澳洲房屋价格指数 第二季 -0.5% -1.1%

0300 新西兰NBNZ企业经济信心指数 7月 -- 12.6%

企业自身信心指数 -- 20.8%

0130 日本加班工资 6月 -- +6.4%

0500 日本建筑订单(较上年同期) 6月 -- -0.9%

0500 日本房屋开工(较上年同期) 6月 +9.4% +9.3%

0600 瑞士UBS消费指标 6月 -- 1.05

0600 德国零售销售(较前月) 6月 +0.5% -0.3%

(较上年同期) +0.4% -1.1%

0645 法国消费者支出(较前月) 6月 +0.1% +0.4%

0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -0.4% -1.0%

0755 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 7月 增加1 增加0.7

未经季节调整的失业人口(万人) 290 280

经季节调整的失业率 6.8% 6.8%

经季节调整的失业人口(万人) -- 288.2

0800 意大利失业率 6月 10.2% 10.1%

0900 欧元区HICP(较上年同期) 7月初值 +2.4% +2.4%

0900 意大利CPI(较前月) 7月初值 +0.3% +0.2%

(较上年同期) +3.3% +3.3%

意大利HICP(较前月) -1.7% +0.2%

(较上年同期) +3.7% +3.6%

0900 欧元区失业率 6月 +11.2% 11.1%

1000 意大利PPI(较前月) 6月 -0.2% -0.3%

(较上年同期) +2.1% +2.2%

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月28日当周 -- +1.0%

1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 5月 +0.2% +0.3%

1230 美国个人所得 6月 +0.4% +0.2%

个人支出 +0.1% 持平

PCE物价指数(较前月) -- -0.2%

(较上年同期) -- +1.5%

核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.1%

(较上年同期) -- +1.8%

实质个人支出 -- +0.1%

1230 美国雇佣成本 第二季 +0.5% +0.4%

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -0.1% 持平

(较上年同期) -- +0.7%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月28日当周 -- +1.3%

1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期)5月 -1.5% -1.9%

经季节调整房价指数(较前月) +0.5% +0.7%

未经季节调整房价指数(较前月) +1.5% +1.3%

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 7月 52.5 52.9

PMI价格分项指数 -- 54.0

PMI产出分项指数 -- 57.0

PMI新订单分项指数 -- 51.9

PMI就业分项指数 -- 60.4

1400 美国经济谘商会消费者信心指数 7月 61.5 62.0

2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.3% -0.1%

(较上年同期) +2.0% +2.2%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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7月29日(日)

2350 日本工业生产 6月初值 -0.1% +1.5%

工业生产一个月预估 +4.5% --

工业生产两个月预估 -0.6% --

7月30日(一)

0830 英国消费者信贷(亿英镑) 6月 增加6 --

抵押贷款额(亿英镑) 减少4 --

抵押贷款批准件数(千件) 44.192 --

0830 英国M4货供额(较前月) 6月 -1.6% --

0900 欧元区企业景气指数 7月 负1.27 负1.02

经济景气指数 87.9 88.7

工业景气指数 负15.0 负13.7

服务业景气指数 负8.5 负8.2

消费者景气指数 负21.5 负21.6

消费者通胀预期指数 21.6 --

生产者物价预期指数 负1.8 --

1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 6月 94.1 --

1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业指数 7月 负13.2 --

2300 韩国工业生产(较前月) 6月 -0.4% -0.1%

(较上年同期) +1.6% +1.5%

服务业产出(较前月) -0.4% --

2301 英国GFK消费者信心指数 7月 负29 负29

2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 7月 47.9 --

2330 日本所有家庭支出(较前月) 6月 -1.3% -0.6%

(较上年同期) +1.6% +2.9%

2330 日本失业率 6月 4.3% 4.4%

求职求才比 0.82 0.82 (完)

--编译 艾茂林/李春喜;审校 程琳

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