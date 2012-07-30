主要国家经济指标预测--7月31日****

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透7月31日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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7月31日(二)
-- 韩国外汇储备(亿美元) 7月 -- 3,123.8
0130 澳洲建筑许可 6月 -14.2% +27.3%
0130 澳洲房屋信贷 6月 -- +0.3%
0130 澳洲房屋价格指数 第二季 -0.5% -1.1%
0300 新西兰NBNZ企业经济信心指数 7月 -- 12.6%
企业自身信心指数 -- 20.8%
0130 日本加班工资 6月 -- +6.4%
0500 日本建筑订单(较上年同期) 6月 -- -0.9%
0500 日本房屋开工(较上年同期) 6月 +9.4% +9.3%
0600 瑞士UBS消费指标 6月 -- 1.05
0600 德国零售销售(较前月) 6月 +0.5% -0.3%
(较上年同期) +0.4% -1.1%
0645 法国消费者支出(较前月) 6月 +0.1% +0.4%
0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -0.4% -1.0%
0755 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 7月 增加1 增加0.7
未经季节调整的失业人口(万人) 290 280
经季节调整的失业率 6.8% 6.8%
经季节调整的失业人口(万人) -- 288.2
0800 意大利失业率 6月 10.2% 10.1%
0900 欧元区HICP(较上年同期) 7月初值 +2.4% +2.4%
0900 意大利CPI(较前月) 7月初值 +0.3% +0.2%
(较上年同期) +3.3% +3.3%
意大利HICP(较前月) -1.7% +0.2%
(较上年同期) +3.7% +3.6%
0900 欧元区失业率 6月 +11.2% 11.1%
1000 意大利PPI(较前月) 6月 -0.2% -0.3%
(较上年同期) +2.1% +2.2%
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月28日当周 -- +1.0%
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 5月 +0.2% +0.3%
1230 美国个人所得 6月 +0.4% +0.2%
个人支出 +0.1% 持平
PCE物价指数(较前月) -- -0.2%
(较上年同期) -- +1.5%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) -- +1.8%
实质个人支出 -- +0.1%
1230 美国雇佣成本 第二季 +0.5% +0.4%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -0.1% 持平
(较上年同期) -- +0.7%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月28日当周 -- +1.3%
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期)5月 -1.5% -1.9%
经季节调整房价指数(较前月) +0.5% +0.7%
未经季节调整房价指数(较前月) +1.5% +1.3%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 7月 52.5 52.9
PMI价格分项指数 -- 54.0
PMI产出分项指数 -- 57.0
PMI新订单分项指数 -- 51.9
PMI就业分项指数 -- 60.4
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 7月 61.5 62.0
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.3% -0.1%
(较上年同期) +2.0% +2.2%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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7月29日(日)
2350 日本工业生产 6月初值 -0.1% +1.5%
工业生产一个月预估 +4.5% --
工业生产两个月预估 -0.6% --
7月30日(一)
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 6月 增加6 --
抵押贷款额(亿英镑) 减少4 --
抵押贷款批准件数(千件) 44.192 --
0830 英国M4货供额(较前月) 6月 -1.6% --
0900 欧元区企业景气指数 7月 负1.27 负1.02
经济景气指数 87.9 88.7
工业景气指数 负15.0 负13.7
服务业景气指数 负8.5 负8.2
消费者景气指数 负21.5 负21.6
消费者通胀预期指数 21.6 --
生产者物价预期指数 负1.8 --
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 6月 94.1 --
1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业指数 7月 负13.2 --
2300 韩国工业生产(较前月) 6月 -0.4% -0.1%
(较上年同期) +1.6% +1.5%
服务业产出(较前月) -0.4% --
2301 英国GFK消费者信心指数 7月 负29 负29
2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 7月 47.9 --
2330 日本所有家庭支出(较前月) 6月 -1.3% -0.6%
(较上年同期) +1.6% +2.9%
2330 日本失业率 6月 4.3% 4.4%
求职求才比 0.82 0.82 (完)
--编译 艾茂林/李春喜;审校 程琳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。