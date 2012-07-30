〔国际油市〕布兰特原油期货升向107美元,寄望欧美出台新刺激举措

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡7月30日电---布兰特原油期货周一升向每桶107美元,将涨势延续至第五天,因市场寄望欧美本周将宣布新举措,以提振各自脆弱的经济,从而提升了原油需求前景.
美国经济增长放缓令市场预期美国联邦储备理事会(美联储,FED)将出台刺激举措.联储将在周二和周三举行会议.投资者关心的另一个问题就是周五将出炉的美国7月非农就业数据.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。