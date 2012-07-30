版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 30日 星期一 12:50 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货升向107美元,寄望欧美出台新刺激举措

路透新加坡7月30日电---布兰特原油期货周一升向每桶107美元,将涨势延续至第五天,因市场寄望欧美本周将宣布新举措,以提振各自脆弱的经济,从而提升了原油需求前景.

美国经济增长放缓令市场预期美国联邦储备理事会(美联储,FED)将出台刺激举措.联储将在周二和周三举行会议.投资者关心的另一个问题就是周五将出炉的美国7月非农就业数据.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐