《汇市简讯》澳元/美元获得支撑,投资者聚焦于欧洲进展

0437GMT * 出口商买盘令澳元/美元在1.0450附近获得支撑,不过市场交投清淡. * 亚洲卖家在1.0480下方下单,令澳元/美元的升势受限,所有人都在关注欧洲形势发展. * 在1.0500有期权障碍和获利卖盘,构成首道阻力位. * 8月19日触及的趋势高点1.0445略上方形成支撑. * 查看技术图表,请点选(link.reuters.com/vev69s). (完) --编译 高琦; 审校 白云 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=