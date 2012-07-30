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亚洲 | 2012年 7月 30日 星期一 13:51 BJT

〔台湾股市〕收高34.39点,大陆赴台游客增加之期望提振观光类指数

路透台北7月30日电---台湾股市周一收高0.48%,受观光类指数.THOI涨势引领.观光类指数升1.94%,因冀望有更多大陆游客赴台.

台湾经济日报报导,台湾和中国大陆料将从8月28日起,新增四座大陆城市纳入赴台自由行范围,并将于下月举行两岸旅游圆桌会议.

加权股价指数.TWII收高34.39点至7,158.88点,今日开升0.49%.

电子类指数.TELI小涨0.15%.但台积电(2330.TW)回吐稍早涨幅,跌0.38%.宏达电(2498.TW)亦挫1.9%.

金融保险类指数.TFNI升0.54%.

初步数据显示,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为643.74亿台币,上交易日为763.96亿.

外资周五买超台股,本月累计卖超606.8亿台币.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张若琪

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