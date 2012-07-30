〔台湾股市〕收高34.39点,大陆赴台游客增加之期望提振观光类指数

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北7月30日电---台湾股市周一收高0.48%,受观光类指数.THOI涨势引领.观光类指数升1.94%,因冀望有更多大陆游客赴台.
台湾经济日报报导,台湾和中国大陆料将从8月28日起,新增四座大陆城市纳入赴台自由行范围,并将于下月举行两岸旅游圆桌会议.
加权股价指数.TWII收高34.39点至7,158.88点,今日开升0.49%.
电子类指数.TELI小涨0.15%.但台积电(2330.TW)回吐稍早涨幅,跌0.38%.宏达电(2498.TW)亦挫1.9%.
金融保险类指数.TFNI升0.54%.
初步数据显示,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为643.74亿台币,上交易日为763.96亿.
外资周五买超台股,本月累计卖超606.8亿台币.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张若琪
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。