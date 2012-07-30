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亚洲 | 2012年 7月 30日 星期一 14:11 BJT

《汇市简讯》英镑/澳元围绕1.5000波动,但趋于下跌

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* 上周五是内移日(inside day),今天亚洲时段也是如此,在1.5000/20附近徘徊

* 周四的英国央行利率决定和澳洲零售销售构成重大事件风险

* 预料周四前,英镑/澳元走势取决于风险资产和利差交易买兴

* 下降波林格曲线,五日、10日和20日移动均线切入位支持英镑/澳元趋跌

* 长期下跌目标位是2012年低点1.4550

* 浏览技术图表,请点击(link.reuters.com/nuv69s).(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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