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亚洲 | 2012年 7月 30日 星期一 14:02 BJT

〔全球金市〕金价持于1,620美元上方,市场静候欧美央行释出更多线索

路透新加坡7月30日电---金价周一持稳在每盎司1,620美元上方,投资者静候欧洲和美国央行给出潜在货币刺激举措的更明确线索.

美国商务部周五公布,第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长1.5%,为2011年第三季以来最慢.这增加了美国联邦储备理事会(美联储,FED)出台更多措施提振经济复苏的压力.[ID:nSB1693620]

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