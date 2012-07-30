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亚洲 | 2012年 7月 30日 星期一 14:18 BJT

〔韩国股市〕涨至四周最高收位,央行刺激政策预期提供支撑

路透首尔7月30日电---韩国股市周一收涨至四周最高收位,因市场预期全球央行将进一步采取宽松措施支持增长并遏制欧债危机.

金融类股表现出色,KB金融集团(105560.KS)收高2.5%,韩亚金融集团(086790.KS)收涨2.3%.

韩国综合股价指数.KS11收盘升0.8%至1,843.79点,远高于50日移动均值1,833.49点.(完)

--编译 李春喜;审校 艾茂林

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