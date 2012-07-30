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亚洲 | 2012年 7月 30日 星期一 14:19 BJT

〔日本股市〕涨至一周高位,因市场寄望欧美央行出台进一步刺激举措

路透东京7月30日电---日股日经指数周一上涨,因对美联储和欧洲央行会议或将采取更多刺激举措的猜测升温.此外,一系列强劲公司财报也对市场起到了提振作用.

日经指数.N225收涨0.8%,报8,635.44点.东证股价指数.TOPX涨0.7%,报731.74点.(完)

--编译 高琦; 审校 王洋

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