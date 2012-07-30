〔日本债市〕公债价格下跌,投资人寄望本周ECB和美联储出台刺激政策

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京7月30日电---日本政府公债价格周一小幅下跌,因市场期待欧洲与美国的央行采取进一步措施来提振经济,同时市场准备迎接明日的10年期公债标售.
交易商担忧周二2.3万亿(兆)日圆(293亿美元)10年期日本公债标售难以吸引到强劲需求,投资者正等待周三美国联邦储备理事会(美联储,FED)和周四欧洲央行的政策声明,在此之前料按兵不动.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。