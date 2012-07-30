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亚洲 | 2012年 7月 30日 星期一 14:21 BJT

〔日本债市〕公债价格下跌,投资人寄望本周ECB和美联储出台刺激政策

路透东京7月30日电---日本政府公债价格周一小幅下跌,因市场期待欧洲与美国的央行采取进一步措施来提振经济,同时市场准备迎接明日的10年期公债标售.

交易商担忧周二2.3万亿(兆)日圆(293亿美元)10年期日本公债标售难以吸引到强劲需求,投资者正等待周三美国联邦储备理事会(美联储,FED)和周四欧洲央行的政策声明,在此之前料按兵不动.

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