(重温稿)〔路透调查〕中国7月官方制造业PMI料微幅回升,脱离七个月低点

标题新闻：法国约三分之二选民希望保守派总统候选人菲永退出总统竞选--Ifop调查
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* 公布项: 中国7月官方制造业PMI
* 公布时间: 8月1日(周三) 约9:00
* 路透预估中值: 50.3
预估区间: 49.5-51.0 (13家受访机构)
* 历史数据: 6月--50.2; 5月--50.4; 4月--53.3; 3月--53.1
重点关注:
接受路透调查的13位分析师预计,中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI预计将微幅回升至50.3,略高于上月触及的七个月低位50.2.而上周出炉的汇丰中国制造业7月PMI初值亦温和反弹,两个数据一道进一步验证制造业正积蓄动力,为宏观经济企稳回升埋下伏笔.
兴业银行首席经济学家鲁政委分析称,受季节因素影响,7月PMI通常是没办法回升的,但覆盖更多中小企业的汇丰PMI在上升,且大的方面国家发改委等最近投资审批也在加快,"小的跌幅在缩小,大的投资在加快,...预计官方PMI较上月会有微幅的回升."
他预计整体宏观经济未来会有非常小幅的反弹,四个字概括之即是"企稳微升";而至于政策前景,他则形象地给出三句话,"再降准、不降息、应该调整存贷比".他认为存款准备金率再度下调时机在8月.
中国工信部上周亦称,当前经济运行内外部形势依然复杂严竣,有效需求不足带来的影响不可低估,生产成本上升加剧企业困难.而下半年随着稳增长政策效应的进一步显现,经济运行有望企稳回升.[ID:nSB1686308]
上周出炉的中国7月汇丰制造业PMI初值温和回升至五个月高位49.5,表明随着前期宽松政策逐渐生效,工业活动正温和改善.[ID:nSB1683098]
中国上半年固定资产投资增速仍维持在20%上方.而国家发改委等部门近两个月也在加快重大项目审批速度;同时,地方政府也没有"闲着",纷纷推出新投资项目,譬如湖南省省会--长沙市上周四发布195个重大推介项目,投资额就超过8,000亿元人民币.
工信部赛迪智库工业经济研究所上周发布报告认为,下半年工业经济运行形势谨慎乐观.预计三季度末、四季度初,工业运行会出现明显好转,下半年工业经济增速将保持在10.7%左右.
* 市场影响:
若官方制造业PMI果真微幅回升至50.3,那将是连续第八个月处在荣枯分水岭上方.加上汇丰制造业PMI初值亦温和反弹,将进一步缓解对中国经济何时见底的忧虑,强化三季度经济企稳回升的判断.
若数据优于预期,无疑将提振金融市场信心,给近期走势疲弱的中国股市沪综指.SSEC带来提振作用,并拉动大宗商品价格和对中国数据敏感的商品货币如澳元和新西兰元走强.
但如果数据弱于预期,对于沪综指而言将是雪上加霜,对亚洲地区股市走势也将构成拖累.在欧美前景高度不稳定的当下,助燃投资者对全球经济的疑虑.
以下是各机构给出的7月官方PMI预估详情:
澳新银行 50.3
国开证券 50.0
中金公司 49.8
Forecast PTE 50.5
国泰君安 49.5
海通证券 50.1
宏源证券 51.0
ING金融市场 50.5
日信证券 50.4
国海证券 50.5
法兴银行 50.2
渣打 50.3
浙商证券 50.9
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中值 50.3
6月数据 50.2(完)
--发稿 乔艳红; 审校 张喜良
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