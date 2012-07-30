《中国2012年上交所已发行私募债一览表》--7月30日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京7月30日电---以下为路透整理的中国2012年在上海证券交易所发行的部分中小企业私募债具体情况: 发行主体 发行时间 规模 期限 票面利率 承销商 附加条款 (亿元人民币) (年) ----------------------------------------------------------------------------------------------- 苏州华东镀膜玻璃 6月8日 0.5 2 9.5% 东吴证券 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 北京航材百慕新材料技术工程 6月 2 1.5 8.5% 中信建投 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 南京江宁水务集团 6月 2 2 9.4% 平安证券 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 杭州钱江四桥 6月12日 1 2 9.35% 平安证券 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 苏州新区新宁自来水发展 6月12日 1 2 7.5% 国泰君安 1.5年末投资者选择权 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 上海同捷科技(一期) 6月 1 3 8.15% 国泰君安 第2年末投资者选择权 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 凡登(常州)新型金属材料 6月 1 3 8.05% 国泰君安 第2年末投资者选择权 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 天津市天房科技发展 6月 1 3 7.3% 国泰君安 第2年末投资者选择权 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 新丽传媒 6月18日 1 2 7.0% 中信建投 -- ----------------------------------------------------------------------------------------------- 浙江太子龙实业发展 6月19日 1 3 9.99% 光大证券 第2年末投资者选择权 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 大丰市大丰港工程建设 6月27日 1 1 8.5% 南京证券 无 注: 1.数据来源于承销商,如有新内容路透将及时更新. 中国沪深两大证券交易所2012年5月宣布正式启动中小企业私募债业务试点工作,规定发行人暂不包括 房地产企业和金融企业,发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的三倍,期限在一年(含)以上.前两批 中小企业私募债品种已于6月8日起陆续推出. 据统计,截至7月23日,共有28只中小企业私募债在两所分别完成发行,募集资金总计36.33亿元人民币, 单笔募集规模在1,000万元-2.5亿元间不等.截至目前,共有38家券商获得中小企业私募债承销资格,符合 中小企业私募债承销资格条件的券商则达66家.(完) --整理 尹嫄婷; 审校 林高丽 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。