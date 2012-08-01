《中国2012年上交所已发行私募债一览表》--8月1日

路透北京8月1日电---以下为路透整理的中国2012年在上海证券交易所发行的部分中小企业私募债具体情况: 发行主体 发行时间 规模 期限 票面利率 承销商 附加条款 (亿元人民币) (年) ----------------------------------------------------------------------------------------------- *江南阀门 7月20日 0.5 2 9.2% 浙商证券 第1年末投资者选择权 ----------------------------------------------------------------------------------------------- *杭州西子孚信科技 7月13日 1 2 7.0% 浙商证券 无 ----------------------------------------------------------------------------------------------- *湖州金泰科技(二期) 7月10日 0.15 3 11.0% 浙商证券 第2年末投资者选择权 ----------------------------------------------------------------------------------------------- *湖州金泰科技(一期) 7月10日 0.15 3 9.0% 浙商证券 第2年末投资者选择权 ----------------------------------------------------------------------------------------------- *优必胜(上海)精密轴承 6月29日 0.25 2 9.7% 国泰君安 第1年末投资者选择权 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 大丰市大丰港工程建设 6月27日 1 1 8.5% 南京证券 无 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 浙江太子龙实业发展 6月19日 1 3 9.99% 光大证券 第2年末投资者选择权 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 新丽传媒 6月18日 1 2 7.0% 中信建投 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 天津市天房科技发展 6月 1 3 7.3% 国泰君安 第2年末投资者选择权 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 凡登(常州)新型金属材料 6月 1 3 8.05% 国泰君安 第2年末投资者选择权 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 上海同捷科技(一期) 6月 1 3 8.15% 国泰君安 第2年末投资者选择权 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 苏州新区新宁自来水发展 6月12日 1 2 7.5% 国泰君安 1.5年末投资者选择权 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 杭州钱江四桥 6月12日 1 2 9.35% 平安证券 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 南京江宁水务集团 6月 2 2 9.4% 平安证券 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 北京航材百慕新材料技术工程 6月 2 1.5 8.5% 中信建投 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 苏州华东镀膜玻璃 6月8日 0.5 2 9.5% 东吴证券 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1. 数据来源于承销商,如有新内容路透将及时更新. 2. * 为新增. 3. 欲浏览更多中小企业私募债备案详情,请点选上证债券信息网: (here) 中国沪深两大证券交易所2012年5月宣布正式启动中小企业私募债业务试点工作,规定发行人暂不包括 房地产企业和金融企业,发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的三倍,期限在一年(含)以上.前两批 中小企业私募债品种已于6月8日起陆续推出. 据统计,截至7月23日,共有28只中小企业私募债在两所分别完成发行,募集资金总计36.33亿元人民币, 单笔募集规模在1,000万元-2.5亿元间不等.截至目前,共有38家券商获得中小企业私募债承销资格,符合 中小企业私募债承销资格条件的券商则达66家.(完) --整理 尹嫄婷; 审校 杨淑祯 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》