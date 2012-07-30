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亚洲 | 2012年 7月 30日 星期一 14:28 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--7月30日

路透北京7月30日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各
个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发
行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

  以下为本周内(2012年7月30日-8月3日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

  一.资金占用因素:

  1.新股发行
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  网上申购日 证交所  公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)  市盈率(倍)   主承销商 解冻日

    7/30      深     南大光电   300346       1,257        66.00        18.86     太平洋证券 8/2
    7/30      深     远程电缆   002692       4,535        15.00        23.08      招商证券  8/2
    7/31      深     双成药业   002693       3,000        20.00        35.09      海通证券  8/3
    8/1       沪     隆鑫通用     --     不超过8,000        --           --       中金公司  8/6        
  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
  注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金116.47亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1692482]
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  2.基金发行
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   名称            基金公司       托管行          分销机构             发行时间     备注  

  诺德深证300      诺德基金      中国银行     交通银行、长江证券等     8/1-8/31
  指数分级基金

  鹏华纯债债券基金 鹏华基金      建设银行     农业银行、国信证券等     8/2-8/29

  华商中证500      华商基金      工商银行     民生银行、中信证券等     8/1-8/28
  指数分级基金

  摩根士丹利华鑫   摩根士丹利华鑫 建设银行    建设银行、交通银行等     7/30-8/24
  多元收益债券基金 基金

  博时医疗保健     博时基金      中国银行     招商银行、国泰君安等     7/23-8/24
  行业股票基金

  中证500沪市ETF   大成基金      中国银行     广州证券、国海证券等     7/30-8/17  

  银华上证50等     银华基金      建设银行     银河证券、广发证券等     7/23-8/17
  权重ETF基金

  银华上证50等     银华基金      建设银行     建设银行、中国银行等     7/23-8/17
  权重ETF联接基金

  华宝兴业资源     华宝兴业      中国银行     农业银行、兴业证券等     7/16-8/17
  优选股票基金

  易方达恒生中国   易 方 达 境内:交通银行     建设银行、瑞银证券等     7/18-8/17
  企业ETF联接基金           境外:汇丰银行 
  (QDII)(ETF联接) 

  恒生ETF联接基金  华夏基金 境内:中国银行     工商银行、光大证券等     7/18-8/17 
  (QDII)(ETF联接)           境外:中银香港

  华安逆向策略     华安基金      工商银行     交通银行、海通证券等     7/18-8/14
  股票基金  

  建信社会责任     建信基金      农业银行     建设银行、光大证券等     7/16-8/10
  股票基金

  广发纳斯达克     广发基金      中国银行     建设银行、申银万国等     7/9-8/10 (预定募集规模为60亿元人民币,不包括募集期内认购资金利息)
  100指数基金(QDII) 

  益民核心增长     益民基金      光大银行     农业银行、银河证券等     7/9-8/10
  灵活配置混合基金

  东吴保本混合基金 东吴基金      农业银行     交通银行、中银国际等     7/11-8/8 (募集规模上限为25亿元,不包括募集期利息)

  天弘债券型       天弘基金      工商银行     邮储银行、国泰君安等     7/30-8/7
  发起式基金

  民生加银红利回报 民生加银      建设银行     招商银行、海通证券等     7/9-8/7
  灵活配置混合基金

  银华纯债信用     银华基金      工商银行     农业银行、瑞银证券等     7/9-8/3 
  主题债券基金(LOF)  

  恒生ETF          华夏基金 境内:中国银行     中信建投、国信证券等     7/9-8/3
  (QDII)(ETF)               境外:中银香港     

  易方达恒生中国   易 方 达 境内:交通银行     安信证券、国泰君安等     7/9-8/3    
  企业ETF(QDII)(ETF)        境外:汇丰银行  

  长城保本混合基金 长城基金      建设银行     招商银行、中信建投等     7/4-7/31 (首次募集金额上限为20亿元,不包括募集期利息)

  交银施罗德      交银施罗德     建设银行     农业银行、申银万国等     6/29-7/31 
  阿尔法核心股票基金
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  3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体        规模      期限      债券类型       缴款时间              备注
                 (亿元)  

   财政部         301.2     3年      记账式国债     7/26-7/30      今年第七期三年品种续发
   财政部         150       六个月   贴现国债       7/30-8/1  
   安徽等五省市   233       5年      地方政府债     7/31-8/2       
   财政部         280      30年      记账式国债     8/2-8/6 
   铁道部         220      10年      固息企业债       周三
                   50      15年      固息企业债       周三
   进出口银行     150       5年      固息金融债       周四         今年第七期五年品种增发
   长江三峡集团    50       5年      中期票据         周五    
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  4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)
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  央票到期     正回购到期    逆回购到期     合计

     10            --          -1,450      -1,440
  二.资金投放因素

  1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
  ---------------------------------------------------------------------------------------
  发债主体           债券类型      到期本金规模     到期时间
                                      (亿元)
  无
  
  注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五.
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  2.本周新股资金解冻
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   简称    发行量(万股)    发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日

  一拖股份 不超过15,000      5.40        --            --              --      7/27   8/1
  南大光电    1,257         66.00        --            --              --      7/30   8/2
  远程电缆    4,535         15.00        --            --              --      7/30   8/2
  双成药业    3,000         20.00        --            --              --      7/31   8/3
  ========================================================================================(完)

  --整理 康熙泽/冉莹; 审校 曹巍浩

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