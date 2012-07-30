《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--7月30日

路透北京7月30日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各 个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发 行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年7月30日-8月3日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 7/30 深 南大光电 300346 1,257 66.00 18.86 太平洋证券 8/2 7/30 深 远程电缆 002692 4,535 15.00 23.08 招商证券 8/2 7/31 深 双成药业 002693 3,000 20.00 35.09 海通证券 8/3 8/1 沪 隆鑫通用 -- 不超过8,000 -- -- 中金公司 8/6 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金116.47亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1692482] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 诺德深证300 诺德基金 中国银行 交通银行、长江证券等 8/1-8/31 指数分级基金 鹏华纯债债券基金 鹏华基金 建设银行 农业银行、国信证券等 8/2-8/29 华商中证500 华商基金 工商银行 民生银行、中信证券等 8/1-8/28 指数分级基金 摩根士丹利华鑫 摩根士丹利华鑫 建设银行 建设银行、交通银行等 7/30-8/24 多元收益债券基金 基金 博时医疗保健 博时基金 中国银行 招商银行、国泰君安等 7/23-8/24 行业股票基金 中证500沪市ETF 大成基金 中国银行 广州证券、国海证券等 7/30-8/17 银华上证50等 银华基金 建设银行 银河证券、广发证券等 7/23-8/17 权重ETF基金 银华上证50等 银华基金 建设银行 建设银行、中国银行等 7/23-8/17 权重ETF联接基金 华宝兴业资源 华宝兴业 中国银行 农业银行、兴业证券等 7/16-8/17 优选股票基金 易方达恒生中国 易 方 达 境内:交通银行 建设银行、瑞银证券等 7/18-8/17 企业ETF联接基金 境外:汇丰银行 (QDII)(ETF联接) 恒生ETF联接基金 华夏基金 境内:中国银行 工商银行、光大证券等 7/18-8/17 (QDII)(ETF联接) 境外:中银香港 华安逆向策略 华安基金 工商银行 交通银行、海通证券等 7/18-8/14 股票基金 建信社会责任 建信基金 农业银行 建设银行、光大证券等 7/16-8/10 股票基金 广发纳斯达克 广发基金 中国银行 建设银行、申银万国等 7/9-8/10 (预定募集规模为60亿元人民币,不包括募集期内认购资金利息) 100指数基金(QDII) 益民核心增长 益民基金 光大银行 农业银行、银河证券等 7/9-8/10 灵活配置混合基金 东吴保本混合基金 东吴基金 农业银行 交通银行、中银国际等 7/11-8/8 (募集规模上限为25亿元,不包括募集期利息) 天弘债券型 天弘基金 工商银行 邮储银行、国泰君安等 7/30-8/7 发起式基金 民生加银红利回报 民生加银 建设银行 招商银行、海通证券等 7/9-8/7 灵活配置混合基金 银华纯债信用 银华基金 工商银行 农业银行、瑞银证券等 7/9-8/3 主题债券基金(LOF) 恒生ETF 华夏基金 境内:中国银行 中信建投、国信证券等 7/9-8/3 (QDII)(ETF) 境外:中银香港 易方达恒生中国 易 方 达 境内:交通银行 安信证券、国泰君安等 7/9-8/3 企业ETF(QDII)(ETF) 境外:汇丰银行 长城保本混合基金 长城基金 建设银行 招商银行、中信建投等 7/4-7/31 (首次募集金额上限为20亿元,不包括募集期利息) 交银施罗德 交银施罗德 建设银行 农业银行、申银万国等 6/29-7/31 阿尔法核心股票基金 ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 301.2 3年 记账式国债 7/26-7/30 今年第七期三年品种续发 财政部 150 六个月 贴现国债 7/30-8/1 安徽等五省市 233 5年 地方政府债 7/31-8/2 财政部 280 30年 记账式国债 8/2-8/6 铁道部 220 10年 固息企业债 周三 50 15年 固息企业债 周三 进出口银行 150 5年 固息金融债 周四 今年第七期五年品种增发 长江三峡集团 50 5年 中期票据 周五 ======================================================================================== 4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 正回购到期 逆回购到期 合计 10 -- -1,450 -1,440 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 无 注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五. ======================================================================================= 2.本周新股资金解冻 --------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 一拖股份 不超过15,000 5.40 -- -- -- 7/27 8/1 南大光电 1,257 66.00 -- -- -- 7/30 8/2 远程电缆 4,535 15.00 -- -- -- 7/30 8/2 双成药业 3,000 20.00 -- -- -- 7/31 8/3 ========================================================================================(完) --整理 康熙泽/冉莹; 审校 曹巍浩