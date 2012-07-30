《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--7月30日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京7月30日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各 个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发 行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年7月30日-8月3日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 7/30 深 南大光电 300346 1,257 66.00 18.86 太平洋证券 8/2 7/30 深 远程电缆 002692 4,535 15.00 23.08 招商证券 8/2 7/31 深 双成药业 002693 3,000 20.00 35.09 海通证券 8/3 8/1 沪 隆鑫通用 -- 不超过8,000 -- -- 中金公司 8/6 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金116.47亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1692482] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 诺德深证300 诺德基金 中国银行 交通银行、长江证券等 8/1-8/31 指数分级基金 鹏华纯债债券基金 鹏华基金 建设银行 农业银行、国信证券等 8/2-8/29 华商中证500 华商基金 工商银行 民生银行、中信证券等 8/1-8/28 指数分级基金 摩根士丹利华鑫 摩根士丹利华鑫 建设银行 建设银行、交通银行等 7/30-8/24 多元收益债券基金 基金 博时医疗保健 博时基金 中国银行 招商银行、国泰君安等 7/23-8/24 行业股票基金 中证500沪市ETF 大成基金 中国银行 广州证券、国海证券等 7/30-8/17 银华上证50等 银华基金 建设银行 银河证券、广发证券等 7/23-8/17 权重ETF基金 银华上证50等 银华基金 建设银行 建设银行、中国银行等 7/23-8/17 权重ETF联接基金 华宝兴业资源 华宝兴业 中国银行 农业银行、兴业证券等 7/16-8/17 优选股票基金 易方达恒生中国 易 方 达 境内:交通银行 建设银行、瑞银证券等 7/18-8/17 企业ETF联接基金 境外:汇丰银行 (QDII)(ETF联接) 恒生ETF联接基金 华夏基金 境内:中国银行 工商银行、光大证券等 7/18-8/17 (QDII)(ETF联接) 境外:中银香港 华安逆向策略 华安基金 工商银行 交通银行、海通证券等 7/18-8/14 股票基金 建信社会责任 建信基金 农业银行 建设银行、光大证券等 7/16-8/10 股票基金 广发纳斯达克 广发基金 中国银行 建设银行、申银万国等 7/9-8/10 (预定募集规模为60亿元人民币,不包括募集期内认购资金利息) 100指数基金(QDII) 益民核心增长 益民基金 光大银行 农业银行、银河证券等 7/9-8/10 灵活配置混合基金 东吴保本混合基金 东吴基金 农业银行 交通银行、中银国际等 7/11-8/8 (募集规模上限为25亿元,不包括募集期利息) 天弘债券型 天弘基金 工商银行 邮储银行、国泰君安等 7/30-8/7 发起式基金 民生加银红利回报 民生加银 建设银行 招商银行、海通证券等 7/9-8/7 灵活配置混合基金 银华纯债信用 银华基金 工商银行 农业银行、瑞银证券等 7/9-8/3 主题债券基金(LOF) 恒生ETF 华夏基金 境内:中国银行 中信建投、国信证券等 7/9-8/3 (QDII)(ETF) 境外:中银香港 易方达恒生中国 易 方 达 境内:交通银行 安信证券、国泰君安等 7/9-8/3 企业ETF(QDII)(ETF) 境外:汇丰银行 长城保本混合基金 长城基金 建设银行 招商银行、中信建投等 7/4-7/31 (首次募集金额上限为20亿元,不包括募集期利息) 交银施罗德 交银施罗德 建设银行 农业银行、申银万国等 6/29-7/31 阿尔法核心股票基金 ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 301.2 3年 记账式国债 7/26-7/30 今年第七期三年品种续发 财政部 150 六个月 贴现国债 7/30-8/1 安徽等五省市 233 5年 地方政府债 7/31-8/2 财政部 280 30年 记账式国债 8/2-8/6 铁道部 220 10年 固息企业债 周三 50 15年 固息企业债 周三 进出口银行 150 5年 固息金融债 周四 今年第七期五年品种增发 长江三峡集团 50 5年 中期票据 周五 ======================================================================================== 4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 正回购到期 逆回购到期 合计 10 -- -1,450 -1,440 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 无 注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五. ======================================================================================= 2.本周新股资金解冻 --------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 一拖股份 不超过15,000 5.40 -- -- -- 7/27 8/1 南大光电 1,257 66.00 -- -- -- 7/30 8/2 远程电缆 4,535 15.00 -- -- -- 7/30 8/2 双成药业 3,000 20.00 -- -- -- 7/31 8/3 ========================================================================================(完) --整理 康熙泽/冉莹; 审校 曹巍浩
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。