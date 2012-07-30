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亚洲 | 2012年 7月 30日 星期一 14:44 BJT

〔澳洲股市〕录得5月以来最高收位,银行类股领涨

路透墨尔本7月30日电---澳洲股市周一升0.9%,收于5月以来最高收盘水位.央行可能释出更多刺激举措的臆测提振银行类股,推升欧美股市.

预计将对全球经济起到的促进作用缓解了对本地银行融资需求的忧虑,矿业类股亦升,受金属价格上涨支撑.

据最新数据,澳股S&P/ASX 200指数收升35.9点,报4,245.7点.(完)

--编译 石冠兰;审校 沈以文

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