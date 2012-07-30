〔澳洲股市〕录得5月以来最高收位,银行类股领涨

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透墨尔本7月30日电---澳洲股市周一升0.9%,收于5月以来最高收盘水位.央行可能释出更多刺激举措的臆测提振银行类股,推升欧美股市.
预计将对全球经济起到的促进作用缓解了对本地银行融资需求的忧虑,矿业类股亦升,受金属价格上涨支撑.
据最新数据,澳股S&P/ASX 200指数收升35.9点,报4,245.7点.(完)
--编译 石冠兰;审校 沈以文
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。