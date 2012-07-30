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亚洲 | 2012年 7月 30日 星期一 16:32 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月30日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商  主体评级     起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                      (缴款日) 
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暂无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商   主体评级   起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
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*昆明钢铁集团    5.9       5.9    12    8/6簿记建档    浦发银行       AA      8/8      8/9
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伊犁农四师国     4         4      12    7/31簿记建档   兴业银行       AA      8/1      8/2
有资产投资公司
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安徽省外经       7         4      12    8/1簿记建档    兴业银行       AA-     8/2      8/3
建设集团
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宁沪高速        10        10      12    8/1簿记建档    建设银行       AAA     8/2      8/3
(600377.SS)
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模塑科技         3.5       2      12    8/2簿记建档    上海银行       A+      8/3      8/6
(000700.SZ)
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辽通化工        20        10      12    8/3簿记建档    中国银行       AA+     8/6      8/7
(000059.SZ)                                            民生银行
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商   主体评级   起息日    上市日 
              (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)

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青海交投       15        5       7     7/31簿记建档    招商银行     AA        8/2       8/3
               15        5       5    
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江苏洋河集团   20        8       5     8/1簿记建档     兴业银行     AA+       8/2       8/3
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淮南矿业集团    9        9       5     8/1簿记建档     民生银行     AAA       8/2       8/3
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长江三峡集团  300       50       5     8/2簿记建档    农业银行     AAA       8/3        8/6
                                                      中信证券
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洛阳钼业       20       20       5     8/2簿记建档    中国银行     AA+       8/3        8/6
(3993.HK)                                             工商银行
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人       注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级     起息日    上市日  
               (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)  
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级  起息日     上市日  
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)  
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暂无 
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   注:*代表新增.(完)

  --整理 冉莹; 审校 曹巍浩

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