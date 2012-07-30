《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月30日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *昆明钢铁集团 5.9 5.9 12 8/6簿记建档 浦发银行 AA 8/8 8/9 ============================================================================================= 伊犁农四师国 4 4 12 7/31簿记建档 兴业银行 AA 8/1 8/2 有资产投资公司 ============================================================================================= 安徽省外经 7 4 12 8/1簿记建档 兴业银行 AA- 8/2 8/3 建设集团 ============================================================================================= 宁沪高速 10 10 12 8/1簿记建档 建设银行 AAA 8/2 8/3 (600377.SS) ============================================================================================= 模塑科技 3.5 2 12 8/2簿记建档 上海银行 A+ 8/3 8/6 (000700.SZ) ============================================================================================= 辽通化工 20 10 12 8/3簿记建档 中国银行 AA+ 8/6 8/7 (000059.SZ) 民生银行 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 青海交投 15 5 7 7/31簿记建档 招商银行 AA 8/2 8/3 15 5 5 ============================================================================================= 江苏洋河集团 20 8 5 8/1簿记建档 兴业银行 AA+ 8/2 8/3 ============================================================================================= 淮南矿业集团 9 9 5 8/1簿记建档 民生银行 AAA 8/2 8/3 ============================================================================================= 长江三峡集团 300 50 5 8/2簿记建档 农业银行 AAA 8/3 8/6 中信证券 ============================================================================================= 洛阳钼业 20 20 5 8/2簿记建档 中国银行 AA+ 8/3 8/6 (3993.HK) 工商银行 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 冉莹; 审校 曹巍浩
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。