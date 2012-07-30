〔新兴汇市〕亚洲货币表现不一,市场对欧美央行措施存谨慎期望

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡7月30日电---亚洲新兴货币周一走势不一,有关欧美央行出台政策措施的期望鼓励风险偏好,与此同时,部分投资者在本周主要央行会议前针对亚洲货币锁定获利.
马币(林吉特)兑美元MYR=MY表现突出,因银行间投机客押注当局放松货币政策,但因受限于3.1450的技术阻力位,马币回吐部分涨幅.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。