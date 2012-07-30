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亚洲 | 2012年 7月 30日 星期一 14:41 BJT

〔新兴汇市〕亚洲货币表现不一,市场对欧美央行措施存谨慎期望

路透新加坡7月30日电---亚洲新兴货币周一走势不一,有关欧美央行出台政策措施的期望鼓励风险偏好,与此同时,部分投资者在本周主要央行会议前针对亚洲货币锁定获利.

马币(林吉特)兑美元MYR=MY表现突出,因银行间投机客押注当局放松货币政策,但因受限于3.1450的技术阻力位,马币回吐部分涨幅.

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