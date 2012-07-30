〔日本股市〕收于一周高位,美联储与欧洲央行刺激政策希望提振大盘(更新版)

(新增细节)

路透东京7月30日电---日股日经指数周一上涨,因对美联储和欧洲央行会议或将采取更多刺激举措的猜测升温.此外,一系列强劲公司财报也对市场起到了提振作用.

富士胶片(4901.T)和同业柯尼卡美能达(4902.T)的季度获利提振市场,不过富士通(6702.T)因营业亏损大于预期,受到投资者惩罚,股价跌至33年低点.

日经指数.N225收高0.8%至8,635.44点,触及一周高点,不过仍在6月4日至7月4日这波涨势的50%回档位8,687.93点下方.