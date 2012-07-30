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市场报道 | 2012年 7月 30日 星期一 15:03 BJT

《汇市简讯》不确定性是欧元/美元走势的驱动因素

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* 市场对欧洲央行(ECB)克服危机能力的有疑虑,令欧元/美元承压

* 资金流大多是投机性的.宏观基金/杠杆基金的抛盘令周五尾盘和亚洲盘初市场受挫,成交淡静

* 交易员仍(大量)持有欧元/美元的净空仓

* 不确定性将刺激欧洲央行会议前夕的获利了结盘,从而为欧元/美元提供支撑

* 55小时移动均线切入位1.22755和小时图云区顶部约1.2250将吸引买需.(完)

--编译 肖群英; 审校 高琦

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