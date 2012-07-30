〔日股业绩〕日立第一季度营业利润为636亿日圆,表现超出预期(更新版)

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* 日立第一季集团营业利润为636亿日圆,分析师预估为595亿

* 维持2012/13年度集团营业利润预估在4,800亿日圆不变

路透东京7月30日电---日立制作所(6501.T)公布季度营业利润高于预期,电力和汽车系统部门表现强劲,抵消了欧洲萧条和中国经济放缓的负面作用.

日立公布4-6月集团营业利润为636亿日圆(8.0885亿美元),高于去年同期的524亿日圆,当时日本企业获利受到3月11日地震和海啸灾害的严重打击.

此次业绩高于参与汤森路透I/B/E/S调查分析师预估的595亿日圆.

不同于日本多数同业对手,日立在欧洲和中国的风险敞口较小,因此能够抵御上述地区的消费需求减少.分析表示,欧洲和中国地区分别只占日立本财年整体营收的8%和10%.

日立维持2012/13年度集团营业利润预估在4,800亿日圆不变,低于接受汤森路透I/B/E/S调查分析师的5,006亿日圆.

日立还缩减了无法盈利的消费电子部门,并将注意力转向包括铁路系统和城市规划的基础建设行业.

日立计划今年稍晚停止生产自家电视,去年时,日立、索尼(6758.T)和东芝(6502.T)合并了小型面板业务.

日立上年度净利为创纪录的3,472亿日圆,因受硬盘业务出售给Western Digital扶助.

日立主要国内对手东芝和三菱电机(6503.T)将在周二公布季度财报.Panasonic(6752.T)亦将在同日公布.

业绩公布前,日立股价收高0.4%报456日圆.日股日经指数.N225上涨0.8%.(完)