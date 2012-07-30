〔日股业绩〕日立第一季度营业利润为636亿日圆,表现超出预期(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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* 日立第一季集团营业利润为636亿日圆,分析师预估为595亿
* 维持2012/13年度集团营业利润预估在4,800亿日圆不变
路透东京7月30日电---日立制作所(6501.T)公布季度营业利润高于预期,电力和汽车系统部门表现强劲,抵消了欧洲萧条和中国经济放缓的负面作用.
日立公布4-6月集团营业利润为636亿日圆(8.0885亿美元),高于去年同期的524亿日圆,当时日本企业获利受到3月11日地震和海啸灾害的严重打击.
此次业绩高于参与汤森路透I/B/E/S调查分析师预估的595亿日圆.
不同于日本多数同业对手,日立在欧洲和中国的风险敞口较小,因此能够抵御上述地区的消费需求减少.分析表示,欧洲和中国地区分别只占日立本财年整体营收的8%和10%.
日立维持2012/13年度集团营业利润预估在4,800亿日圆不变,低于接受汤森路透I/B/E/S调查分析师的5,006亿日圆.
日立还缩减了无法盈利的消费电子部门,并将注意力转向包括铁路系统和城市规划的基础建设行业.
日立计划今年稍晚停止生产自家电视,去年时,日立、索尼(6758.T)和东芝(6502.T)合并了小型面板业务.
日立上年度净利为创纪录的3,472亿日圆,因受硬盘业务出售给Western Digital扶助.
日立主要国内对手东芝和三菱电机(6503.T)将在周二公布季度财报.Panasonic(6752.T)亦将在同日公布.
业绩公布前,日立股价收高0.4%报456日圆.日股日经指数.N225上涨0.8%.(完)
--编译 洪曦;审校 戴素萍
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。