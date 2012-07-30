〔全球金属〕澳新银行将2012年铜价预估下调3.9%,至每磅3.70美元

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透7月30日电---澳新银行(澳盛银行)研究部门周一将2012年全球铜价预估下调3.9%,至平均每磅3.70美元,因市场供应紧张有望得到缓解.
该行将2012年铜市缺口预估由稍早的17万吨下调至6.3万吨,由于需求增长放缓,尤其是中国的需求.
澳新银行表示,预计2013年铜均价为每磅3.95美元,因市场供应转为过剩约42万吨,部分由于新矿供应增加.(完)
--编译 李春喜;审校 丁琦
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。