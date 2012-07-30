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货币新闻 | 2012年 7月 30日 星期一 15:20 BJT

〔全球金属〕澳新银行将2012年铜价预估下调3.9%,至每磅3.70美元

路透7月30日电---澳新银行(澳盛银行)研究部门周一将2012年全球铜价预估下调3.9%,至平均每磅3.70美元,因市场供应紧张有望得到缓解.

该行将2012年铜市缺口预估由稍早的17万吨下调至6.3万吨,由于需求增长放缓,尤其是中国的需求.

澳新银行表示,预计2013年铜均价为每磅3.95美元,因市场供应转为过剩约42万吨,部分由于新矿供应增加.(完)

--编译 李春喜;审校 丁琦

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