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亚洲 | 2012年 7月 30日 星期一 15:39 BJT

〔日股业绩〕三井住友金融集团第一季度骤减43%,股市下挫带来冲击

路透东京7月30日电---三井住友金融集团(8316.T)周一公布财年第一季度获利大跌43%,因股市下跌给股票资产组合造成减值损失.

三井住友金融在日本大型银行中首个公布第一季业绩.三菱UFJ金融集团(8306.T)和瑞穗金融集团(8411.T)将在周二公布.

三井住友金融集团称,季度获利为1,178亿日圆(15亿美元),低于一年前的2,066亿日圆.

4月至6月当季,三井住友金融与其他日本竞争对手受到重创,因其持有的股票价值均大幅下跌.期间日股日经指数.N225下挫10.7%.

三井住友金融保持全年净利预估在4,800亿日圆不变,该水准较去年同期下跌了7.4%,且低于汤森路透调查16位分析师的预估均值4,944亿日圆.

今年迄今,三井住友金融股价上扬16%,涨幅较日经指数高出1.9%.(完)

--编译 洪曦;审校 张明钧

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