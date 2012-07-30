〔日股业绩〕三井住友金融集团第一季度骤减43%,股市下挫带来冲击

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京7月30日电---三井住友金融集团(8316.T)周一公布财年第一季度获利大跌43%,因股市下跌给股票资产组合造成减值损失.
三井住友金融在日本大型银行中首个公布第一季业绩.三菱UFJ金融集团(8306.T)和瑞穗金融集团(8411.T)将在周二公布.
三井住友金融集团称,季度获利为1,178亿日圆(15亿美元),低于一年前的2,066亿日圆.
4月至6月当季,三井住友金融与其他日本竞争对手受到重创,因其持有的股票价值均大幅下跌.期间日股日经指数.N225下挫10.7%.
三井住友金融保持全年净利预估在4,800亿日圆不变,该水准较去年同期下跌了7.4%,且低于汤森路透调查16位分析师的预估均值4,944亿日圆.
今年迄今,三井住友金融股价上扬16%,涨幅较日经指数高出1.9%.(完)
--编译 洪曦;审校 张明钧
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。