《汇市简讯》ECB会议前,欧元/美元料将在1.2200-1.2400

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欧元/美元空头再度发威,但在欧洲央行(ECB)会议前夕不大可能持续抛售.

来自多空双方的疑虑将扼杀任何大幅波动,现在的问题就在于选定未来几天的交易区间.

欧元/美元偏空基调仍取决于投机空头的筹码,投机空头部位虽略有平仓,但规模仍将会很大.

由于投机客受盈亏情况驱动,很多投机客在上周欧元年/美元反弹后无疑会寻求减少损失.

欧元支撑位料在上周五低位1.2241,上周五涨势的50%回档位1.2214,或7月25日高位1.2170.

阻力位料为上周五高位1.2390,以及6月28日低位/7月6日高位1.2407/01.

在1.22-1.24区间交投看来是谨慎的.(完)

--编译 肖群英;审校 张明钧

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