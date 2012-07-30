《汇市简讯》ECB会议前,欧元/美元料将在1.2200-1.2400

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
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欧元/美元空头再度发威,但在欧洲央行(ECB)会议前夕不大可能持续抛售.
来自多空双方的疑虑将扼杀任何大幅波动,现在的问题就在于选定未来几天的交易区间.
欧元/美元偏空基调仍取决于投机空头的筹码,投机空头部位虽略有平仓,但规模仍将会很大.
由于投机客受盈亏情况驱动,很多投机客在上周欧元年/美元反弹后无疑会寻求减少损失.
欧元支撑位料在上周五低位1.2241,上周五涨势的50%回档位1.2214,或7月25日高位1.2170.
阻力位料为上周五高位1.2390,以及6月28日低位/7月6日高位1.2407/01.
在1.22-1.24区间交投看来是谨慎的.(完)
--编译 肖群英;审校 张明钧
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路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。