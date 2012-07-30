〔表格〕外资在韩国股市买超4,611亿韩元,散户卖超4,165亿韩元

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透首尔7月30日电---韩国证券交易所周一公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超4,611亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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7月30日 461.1 -41.0 -416.5
7月27日 489.6 244.7 -717.7
7月26日 -45.3 119.6 -70.6
7月25日 -84.4 145.7 -52.7
7月24日 -7.1 -26.1 29.8
7月23日 -167.4 -106.6 264.5
7月20日 192.5 -68.2 -138.7
7月19日 73.2 287.2 -340.7
7月18日 -43.0 -191.9 225.5
7月17日 318.1 583.7 -216.5
7月16日 -84.6 47.8 31.8
7月13日 -335.5 432.4 -126.9
7月12日 -241.4 -141.2 491.6
7月11日 -226.8 -13.2 230.6
7月10日 -116.2 -24.5 172.0
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本月以来 300.2 1,615.2 -1,095.3
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今年以来 6,041.7 2,482.6 -4,940.6
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(完)
--编译 梁睿雪;审校 王冠中
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。