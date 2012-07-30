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亚洲 | 2012年 7月 30日 星期一 15:32 BJT

〔表格〕外资在韩国股市买超4,611亿韩元,散户卖超4,165亿韩元

路透首尔7月30日电---韩国证券交易所周一公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超4,611亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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7月30日 461.1 -41.0 -416.5

7月27日 489.6 244.7 -717.7

7月26日 -45.3 119.6 -70.6

7月25日 -84.4 145.7 -52.7

7月24日 -7.1 -26.1 29.8

7月23日 -167.4 -106.6 264.5

7月20日 192.5 -68.2 -138.7

7月19日 73.2 287.2 -340.7

7月18日 -43.0 -191.9 225.5

7月17日 318.1 583.7 -216.5

7月16日 -84.6 47.8 31.8

7月13日 -335.5 432.4 -126.9

7月12日 -241.4 -141.2 491.6

7月11日 -226.8 -13.2 230.6

7月10日 -116.2 -24.5 172.0

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本月以来 300.2 1,615.2 -1,095.3

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今年以来 6,041.7 2,482.6 -4,940.6

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(完)

--编译 梁睿雪;审校 王冠中

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