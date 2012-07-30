《汇市简讯》若欧洲央行会议未采取正面行动,欧元/英镑可能跌穿0.7750

0704GMT * 如果欧洲央行(ECB)周四会议未能传递出正面讯息,欧元/英镑可能跌穿0.7750(此处是期权障碍位). * 围绕ECB或采取进一步行动的预期推动欧元/英镑走高,升至10日高点,略低于0.7875(此处是期权障碍位). * 0.7817是周末前拉回走势的低点.亚洲盘的交投区间介于0.7807-0.7827. * 买单挂在0.7800(周五低点和0.7756-0.7873升势的61.8%费波纳奇回档位)和0.7770-80区域.(完) --编译 高琦; 审校 戴素萍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=