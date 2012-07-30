〔中国债市〕人民币利率互换基本持稳,待经济数据及政策面的更多指引

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海7月30日电---中国人民币利率互换(IRS)周一持稳,近期消息面相对淡静,市场也缺乏方向感,不过未来两周又将进入数据发布密集期,此外对降准等宽松政策的预期亦未消散,IRS将在胶着中等待更多指引.
"今天变化不大,基本上没动吧,其实最近跟现券(市场)一样,主要担心经济反弹,"上海一银行交易员称.
他并指出,降准等更多宽松政策是否推出,可能还要看7月宏观数据的表现,而在政策面没有进一步动作前,IRS暂时还会维持窄幅波动.
数据公布日程方面,8月1日(周三)将有中国官方PMI等公布,8月9日(下周四)将公布7月居民消费价格指数(CPI)等数据.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周一 2.7880/ 2.9120 2.5317/ 2.6200 2.5600/ 2.6517 2.6767/ 2.7733 2.6750/ 2.9375
周五 2.7925/ 2.9050 2.5175/ 2.6075 2.5450/ 2.6367 2.6633/ 2.7617 2.6775/ 2.8900
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变动-0.0045/+0.0070 +0.0142/+0.0125 +0.0150/+0.0150 +0.0134/+0.0116 -0.0025/+0.0475
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年6月人民币IRS成交的名义本金总额为3,142.14亿元,环比增长近两成.(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。