〔中国债市〕人民币利率互换基本持稳,待经济数据及政策面的更多指引

路透上海7月30日电---中国人民币利率互换(IRS)周一持稳,近期消息面相对淡静,市场也缺乏方向感,不过未来两周又将进入数据发布密集期,此外对降准等宽松政策的预期亦未消散,IRS将在胶着中等待更多指引.

"今天变化不大,基本上没动吧,其实最近跟现券(市场)一样,主要担心经济反弹,"上海一银行交易员称.

他并指出,降准等更多宽松政策是否推出,可能还要看7月宏观数据的表现,而在政策面没有进一步动作前,IRS暂时还会维持窄幅波动.

数据公布日程方面,8月1日(周三)将有中国官方PMI等公布,8月9日(下周四)将公布7月居民消费价格指数(CPI)等数据.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 2.7880/ 2.9120 2.5317/ 2.6200 2.5600/ 2.6517 2.6767/ 2.7733 2.6750/ 2.9375

周五 2.7925/ 2.9050 2.5175/ 2.6075 2.5450/ 2.6367 2.6633/ 2.7617 2.6775/ 2.8900

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变动-0.0045/+0.0070 +0.0142/+0.0125 +0.0150/+0.0150 +0.0134/+0.0116 -0.0025/+0.0475

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年6月人民币IRS成交的名义本金总额为3,142.14亿元,环比增长近两成.(完)