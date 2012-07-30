亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透伦敦7月30日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
* 美元/日圆:美元仍在78.00日圆水准下方寻找支撑位.云区支撑位和5月低点77.60日圆仍是关键水准.只要该位置能够抵御住跌压,未来反弹的可能性较高.若升穿79.30日圆,未来有可能进一步涨向80.00,随后周线图云区顶部80.45日圆将构成主要阻力位.
* 欧元/英镑:上周欧元罕见地实现周线收涨,这预示着短期内走势料会稳定.不过,欧元/英镑需要保持在上周低位0.7755英镑上方才行.未来若要升向55日均线0.8000英镑水平,需要先突破上周五的阻力位0.7880英镑.若跌破2008年10月低位0.7695英镑,接下来可能会测试2008年低点0.7390英镑.
* 英镑/美元:上周五曾上涨,但再次未能升穿200日移动均线1.5747美元,尽管已经比较接近该水准.这一区域恰好也包含6月和7月高位,因此是重要阻力位.若被突破,未来将涨向1.5910美元水平.若回落,将可能在约1.5640的水准寻获支撑.自低位1.5270美元拉出的趋势线支撑位1.5440美元预计将抵制住未来的下跌压力.只有收在1.5240下方,未来才有跌回2010年7月低位1.4950美元的风险.
纽约 当日 今年来 2011年
0747GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2274 1.2317 -0.35 -5.18 1.2945
美元/日圆 JPY= 78.32 78.41 -0.11 +1.79 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 96.13 96.60 -0.49 -3.45 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9782 0.9747 +0.36 +4.33 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5703 1.5746 -0.27 +1.08 1.5535
美元/加元 CAD= 1.0041 1.0032 +0.09 -1.49 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0470 1.0483 -0.12 +2.40 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8086 0.8088 -0.02 +3.88 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 81.990 82.200 -0.26 +4.26 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.320 63.490 -0.27 +5.83 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 122.99 123.46 -0.38 +2.89 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2944 1.2936 +0.06 -1.39 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 洪曦 审校 白云
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。