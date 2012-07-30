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亚洲 | 2012年 7月 30日 星期一 16:04 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦7月30日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

* 美元/日圆:美元仍在78.00日圆水准下方寻找支撑位.云区支撑位和5月低点77.60日圆仍是关键水准.只要该位置能够抵御住跌压,未来反弹的可能性较高.若升穿79.30日圆,未来有可能进一步涨向80.00,随后周线图云区顶部80.45日圆将构成主要阻力位.

* 欧元/英镑:上周欧元罕见地实现周线收涨,这预示着短期内走势料会稳定.不过,欧元/英镑需要保持在上周低位0.7755英镑上方才行.未来若要升向55日均线0.8000英镑水平,需要先突破上周五的阻力位0.7880英镑.若跌破2008年10月低位0.7695英镑,接下来可能会测试2008年低点0.7390英镑.

* 英镑/美元:上周五曾上涨,但再次未能升穿200日移动均线1.5747美元,尽管已经比较接近该水准.这一区域恰好也包含6月和7月高位,因此是重要阻力位.若被突破,未来将涨向1.5910美元水平.若回落,将可能在约1.5640的水准寻获支撑.自低位1.5270美元拉出的趋势线支撑位1.5440美元预计将抵制住未来的下跌压力.只有收在1.5240下方,未来才有跌回2010年7月低位1.4950美元的风险.

纽约 当日 今年来 2011年

0747GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2274 1.2317 -0.35 -5.18 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.32 78.41 -0.11 +1.79 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 96.13 96.60 -0.49 -3.45 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9782 0.9747 +0.36 +4.33 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5703 1.5746 -0.27 +1.08 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0041 1.0032 +0.09 -1.49 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0470 1.0483 -0.12 +2.40 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8086 0.8088 -0.02 +3.88 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 81.990 82.200 -0.26 +4.26 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.320 63.490 -0.27 +5.83 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 122.99 123.46 -0.38 +2.89 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2944 1.2936 +0.06 -1.39 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 洪曦 审校 白云

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