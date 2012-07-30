* 美元/日圆:美元仍在78.00日圆水准下方寻找支撑位.云区支撑位和5月低点77.60日圆仍是关键水准.只要该位置能够抵御住跌压,未来反弹的可能性较高.若升穿79.30日圆,未来有可能进一步涨向80.00,随后周线图云区顶部80.45日圆将构成主要阻力位.

* 欧元/英镑:上周欧元罕见地实现周线收涨,这预示着短期内走势料会稳定.不过,欧元/英镑需要保持在上周低位0.7755英镑上方才行.未来若要升向55日均线0.8000英镑水平,需要先突破上周五的阻力位0.7880英镑.若跌破2008年10月低位0.7695英镑,接下来可能会测试2008年低点0.7390英镑.

* 英镑/美元:上周五曾上涨,但再次未能升穿200日移动均线1.5747美元,尽管已经比较接近该水准.这一区域恰好也包含6月和7月高位,因此是重要阻力位.若被突破,未来将涨向1.5910美元水平.若回落,将可能在约1.5640的水准寻获支撑.自低位1.5270美元拉出的趋势线支撑位1.5440美元预计将抵制住未来的下跌压力.只有收在1.5240下方,未来才有跌回2010年7月低位1.4950美元的风险.