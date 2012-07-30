〔欧洲金融〕西班牙国库主管称不会请求欧洲基金帮助购买公债--媒体

路透马德里7月30日电---西班牙国库主管Inigo Fernandez de Mesa在接受该国报纸Expansion专访时表示,尽管西班牙需要借款成本尽早下滑,但不会请求欧洲的基金购买其公债.

Inigo Fernandez de Mesa还表示,国库将在2013年为要求融资援助的地区发行公债.

西班牙的17个自治区被资本市场拒之门外,许多在考虑利用中央政府提供的180亿流动性额度帮助因应融资需求.

"西班牙未曾考虑请求基金购买其公债,没有一丝这样的想法.还没有这样做过,我可以保证不会这样做,"Fernandez de Mesa对Expansion表示.

Fernandez de Mesa坚称,该国10年期公债约7%的收益率(殖利率),与其经济基本面不符,并称他希望市场不久能进行修正.

他还表示,尽管形势严峻,国库的境况还不错,今年发行公债的平均得标收益率为3.27%,低于去年的3.9%,而且已经发行今年中长期债券计划发行量的68%.(完)