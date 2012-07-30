〔美国个股〕尚德正调查一笔总额5.6亿欧元的反担保,后者或存在瑕疵

路透上海7月30日电---全球领先的光伏组件厂商--中国尚德电力STP.N周一宣布,公司正在对环球太阳能基金管理公司(GSF Partner)相关方提供的反担保展开调查,初步发现该笔总额达5.6亿欧元的反担保可能存在瑕疵.

环球太阳能基金(GSF)是一家由尚德为主要投资人的基金,并委托上述管理公司全权管理,主要从事太阳能光伏电站开发、建设和运营的投资.为确保项目建设顺利进行,尚德为项目融资提供了担保,管理公司相关方同时以5.6亿欧元等值的德国政府债券为尚德提供了反担保.

据路透获得的无锡尚德的新闻稿称,近期,在尚德决定从环球太阳能基金投资退出的过程中,外聘顾问的尽职调查发现该基金管理公司相关方为尚德提供的反担保有可能存在瑕疵.

新闻稿称,"我们认为此债券瑕疵的风险可控...目前尚德已对相关方采取了法律措施,以应对可能出现的各种情况,确保股东权益得到保护."

尚德方面还表示,公司目前业务一切正常,此次事件对公司的日常经营没有直接影响,公司目前正在评估该事件可能对合并财务报表产生的影响.

环球太阳能基金目前在意大利已建成并网145兆瓦(MW)光伏电站.

去年以来,由于国际主要光伏市场补贴政策变化引起需求动荡,令此前利润丰厚、大举扩张的光伏行业陷入供大于求的窘境,产品价格暴跌和库存高企使包括尚德、天合(TSL.N)等国内光伏企业大面积录得亏损.

2011年尚德净亏损10.07亿美元,而今年一季度,公司仍亏损1.33亿美元,毛利润率仅0.6%.公司方面的解释为,利润的下滑,主要受到美国双反调查初裁结果的影响.

无锡尚德上周五收报1.57美元,涨0.64%.(完)