〔日本金融〕4月东京外汇市场日均成交额同比下降,电子交易受冲击

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京7月30日电---东京外汇交易委员会(Tokyo Foreign Exchange Committee)周一公布调查显示,4月东京外汇市场日均成交额较上年同期下降,部分归因于日圆在前一个月触及11个月低位后企稳.
该委员会称,针对19家主要交易机构的年度调查显示,东京外汇市场日均成交额减少7.6%至2,628亿美元,低于去年同期的2,846亿美元.
交易商称,成交减少可能还反映出日本出口商的汇率对冲需求下降.日圆/美元3月中旬时曾跌至11个月低位84.187,因预期日本央行将进一步放松政策.
调查还显示,电子交易业务受到冲击,而更为传统的人工经纪业务表现较好.(完)
--编译 艾茂林;审校 丁琦
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。