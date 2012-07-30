〔日本金融〕4月东京外汇市场日均成交额同比下降,电子交易受冲击

路透东京7月30日电---东京外汇交易委员会(Tokyo Foreign Exchange Committee)周一公布调查显示,4月东京外汇市场日均成交额较上年同期下降,部分归因于日圆在前一个月触及11个月低位后企稳.

该委员会称,针对19家主要交易机构的年度调查显示,东京外汇市场日均成交额减少7.6%至2,628亿美元,低于去年同期的2,846亿美元.

交易商称,成交减少可能还反映出日本出口商的汇率对冲需求下降.日圆/美元3月中旬时曾跌至11个月低位84.187,因预期日本央行将进一步放松政策.

调查还显示,电子交易业务受到冲击,而更为传统的人工经纪业务表现较好.(完)