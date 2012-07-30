〔路透基点〕苏州轨道交通正寻求200亿元人民币贷款,用于轻轨建设

路透香港7月30日电---消息人士透露,苏州轨道交通有限公司正寻求200亿元人民币(31.4亿美元)贷款,用于轻轨建设.

一消息人士称,此案由国开行苏州分行领头,期限七年,利率为中国人民银行基准利率的100%.

各大中资银行本周均受邀参加银行会议,届时将公布更多贷款细节.

消息人士表示,额度将用于二号线和四号线延伸部分的建设.

当地媒体报导称,苏州轨道交通于2009年从10家银行组成的银团处获得84亿元人民币贷款,用于二号线建设,并在2008年从七家银行组成的银团处获得62亿元人民币用于一号线建设.

中国农业银行、中国银行、国开行和中国工商银行等业者的苏州分行担任2009年贷款的委脱主办行,而中国交通银行、中国建设银行、招商银行、民生银行、光大银行和华夏银行亦加入此案.

当地媒体报导称,国开行苏州分行领头2008年贷款案,农行、中行江苏分行、中行苏州分行、交行、光大银行和工商银行均有参与.

苏州轨道交通由苏州市政府所属,管理苏州市区内轨道交通项目的建设、投资和开发.(完)