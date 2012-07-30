〔路透基点〕苏州轨道交通正寻求200亿元人民币贷款,用于轻轨建设

金属期市：期铜从昨日大跌中反弹，但因需求前景忧虑仍连跌第二周
路透伦敦2月24日 - 期铜价格周五从昨日大跌中反弹，因智利和印尼供应受扰提供支撑，但本周因需求前景忧虑打压，仍录得连续第二周下滑。
路透香港7月30日电---消息人士透露,苏州轨道交通有限公司正寻求200亿元人民币(31.4亿美元)贷款,用于轻轨建设.
一消息人士称,此案由国开行苏州分行领头,期限七年,利率为中国人民银行基准利率的100%.
各大中资银行本周均受邀参加银行会议,届时将公布更多贷款细节.
消息人士表示,额度将用于二号线和四号线延伸部分的建设.
当地媒体报导称,苏州轨道交通于2009年从10家银行组成的银团处获得84亿元人民币贷款,用于二号线建设,并在2008年从七家银行组成的银团处获得62亿元人民币用于一号线建设.
中国农业银行、中国银行、国开行和中国工商银行等业者的苏州分行担任2009年贷款的委脱主办行,而中国交通银行、中国建设银行、招商银行、民生银行、光大银行和华夏银行亦加入此案.
当地媒体报导称,国开行苏州分行领头2008年贷款案,农行、中行江苏分行、中行苏州分行、交行、光大银行和工商银行均有参与.
苏州轨道交通由苏州市政府所属,管理苏州市区内轨道交通项目的建设、投资和开发.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张明钧
路透伦敦2月24日 - 期铜价格周五从昨日大跌中反弹，因智利和印尼供应受扰提供支撑，但本周因需求前景忧虑打压，仍录得连续第二周下滑。
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