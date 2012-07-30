〔金属期市〕期铜受美元走坚拖累下滑,但仍受刺激政策预期支撑

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡7月30日电---期铜周一由升转跌,因美元略微走坚,但铜价跌幅有限,受欧洲和美国出台新刺激措施的期望支撑,交易商还将关注中国的制造业数据,以寻求更多交易线索.
鉴于久拖不决的欧债危机威胁到全球经济,周四的欧洲央行政策会议一直受到重点关注,但在欧洲央行总裁德拉吉上周承诺采取一切必要行动保卫欧元之后,该会议的重要性进一步提升.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。