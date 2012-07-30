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亚洲 | 2012年 7月 30日 星期一 15:59 BJT

〔金属期市〕期铜受美元走坚拖累下滑,但仍受刺激政策预期支撑

路透新加坡7月30日电---期铜周一由升转跌,因美元略微走坚,但铜价跌幅有限,受欧洲和美国出台新刺激措施的期望支撑,交易商还将关注中国的制造业数据,以寻求更多交易线索.

鉴于久拖不决的欧债危机威胁到全球经济,周四的欧洲央行政策会议一直受到重点关注,但在欧洲央行总裁德拉吉上周承诺采取一切必要行动保卫欧元之后,该会议的重要性进一步提升.

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