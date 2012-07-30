中石油退出伊朗South Pars气田开发项目--报导

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜7月29日电---伊朗媒体周日报导称，中石油已退出伊朗South Pars海上气田第11期开发项目，指责中石油经常推迟该项目。
中石油与伊朗2009年签署了价值47亿美元的合同，协助后者进行该气田的第11期开发项目，从而取代了同样被指责推迟项目的法国道达尔(TOTF.PA)。
伊朗迈赫尔通讯社（Mehr News Agency）援引伊朗石油部的信息称，中石油已从靠近South Pars气田的中东海湾沿海城市Asaluyeh撤离了工作人员。
报导还称，中石油将该项目延期逾1,130天，甚至都没开始进行平整土地、圈围墙等初步工作。
伊朗国家石油公司（NIOC）去年曾警告中石油称，该公司若继续推迟项目，将会被伊朗的国内企业取而代之。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。