《交易视点》信用风险抬升可能冲击中国中低等级信用债--中信证券

路透北京7月31日电---中信证券最新发布的信用产品月报认为，投资者短期应重点关注流动性波动的影响及降准可能带来信用债市场的交易性机会；中期需要关注系统性信用风险抬升对于中低等级品种可能带来的冲击。

对于8月的投资策略，建议投资者需更多考虑兼顾安全和进攻，更多关注券种的流动性； 投资组合可以主要以AAA品种和城投债为主。

**8-9月份信用产品净增4000亿元**

在市场收益率相对震荡的3季度，信用产品供给可能将相对平稳。

对于短期品种，超短融的放量可能将带来短端供给的抬升；对于中长期债券，仍将以中期票据和企业债为主，以公司债和私募票据为辅。

我们预计8-9月份信用产品净发行量在4000亿元，3季度净发行量较1-2季度有小幅攀升。

**回购利率下行需待降准后**

流动性的走势，由于外汇占款处于相对较低水平，且下半年公开市场到期量不大，而逆回购规模大幅放量概率不高，因此3季度仍有下调准备金率的必要。

但在降准预期屡屡落空的情况下，只有待央行实际下调准备金率后，回购利率才会有明显下降，这使得市场收益率短期内难有下降，在预期推动下继续保持震荡的可能性较高，在降准后才可能有明显下行。

**中低级债投资价值趋于下降**

自6月份以来，我们就关注系统性信用风险抬升对市场的负面影响，认为当前对于中低评级品种的投资需相对谨慎。

当前市场对于道德风险预期仍较强，但考虑到政府进行救助的能力和意愿毕竟存在限度，而近期赛维事件也引发市场对政府运用公共资源支持民营企业的强烈质疑，企业获取救助的难度将上升，寄希望于政府兜底的风险同样在提升，因此中低评级债券的投资价值可能趋于下降，其信用风险变动取决于经济增长。

利率风险可能是当前信用市场确定性相对更强的因素。

目前从政策面看，由于央行放松货币政策的力度不强，增长偏弱和通胀下行趋势相对确立，因此利率产品收益率可能将维持震荡的走势，这对于信用产品来说仍然相对有利，但需要关注包括信贷超预期等因素可能带来的冲击。

**市场研判**

对信用债市场来说，短期重点关注流动性波动的影响及降准可能带来的交易性机会。

中期看，需要关注系统性信用风险抬升对于中低等级品种可能带来的冲击，投资者应关注周期性较强行业内企业及中小民营企业的信用风险。

对城投企业来说，由于政府救助概率较高，对信用风险的考虑仍可相对弱化。

长期看，需要关注政策放松、经济复苏所带来利率风险的冲击。

**投资策略**

对于8月的投资策略，我们仍然建议投资者需更多考虑兼顾安全和进攻，更多关注券种的流动性。

投资组合可以主要以AAA品种和城投债为主（如半年报中提及的AA级CP 20%+城投债 30%+AAA债券 50%组合），这样的组合相对稳健，在兼顾信用风险的同时，可以较大程度在资金面由紧到松的过程中获取收益，也可以在预期发生变化时有更大的余地进行调整。

同时，对于资金充裕而且对券种流动性不是非常关注的机构而言，PPN（私募债券）高于同类中票收益率接近50-80bp左右的利率水平仍然具有较高的吸引力和投资价值。(完)

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