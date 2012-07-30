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货币新闻 | 2012年 7月 30日 星期一 20:36 BJT

〔表格〕美国芝加哥联邦储备银行公布6月中西部制造业指数为94.1

路透芝加哥7月30日电---美国芝加哥联邦储备银行周一公布,6月中西部制造业指数为94.1,5月修正后为93.0

以下为详细数据:(基期为2007年)

6月 5月 4月

指数 94.1 93.0 94.4

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--编译 李春喜; 审校 王洋

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