《交易视点》业绩风险尚未充分释放,点心债投资短期仍需谨慎--中信证券

路透北京7月31日电---中信证券最新发布的海外债券市场周报认为，由于目前企业业绩风险尚未得到充分释放，欧债危机的不确定性也很高，建议短期内投资仍应以稳健为主。

金地集团发行了3年期点心债，为2012年以来国内房地产企业发行的首只点心债,上市后因票息保护较高而受到海外投资者热捧。

**金地点心债受到海外投资者热捧**

金地集团发行了3年期点心债，规模12亿元，票息9.15%，债项评级为Ba3/BB—（穆迪/标普）级别。

这也是2012年以来中国房地产企业在离岸人民币债市成功发行的第一只债券。

由于金地集团是地方国有企业且本期债券票息保护较高，金地点心债上市后即受到海外投资者的热捧，该债券的收益率快速跳水至8.5%，较发行利率下降65bp。

**低等级债券收益率明显上升**

受欧债危机恶化的影响，本周中信离岸人民币债券指数的平均收益率从4.66%上升到4.74%，一周上升8bp。

其中，投资级指数总体表现尚可，平均收益率从3.46%升至3.49%，仅小幅变动3bp。

今年以来一直表现出色的高收益债则出现明显回调，高收益指数的平均收益率一周上升22bp至7.82%，投资级指数和高收益指数平均收益率差值扩大至433bp。

**金地集团信用分析**

金地集团的优势是经营策略较为谨慎、土地储备充足且布局合理、资产规模较大、国内知名度较高及受地方政府支持；

劣势是房地产行业易受国家调控政策影响、房企的融资渠道狭窄、自身的债务负担较重、偿债能力也较为一般。

综合考虑，我们对金地集团的内部评级为D1，相当于国内外部评级的AA级别。

**市场研判和投资策略**

在上期报告中，我们提到“高低等级债利差继续压缩的空间有限，建议配置政策性银行债和流动性相对较好的高等级债券”。

由于目前企业业绩风险尚未得到充分释放，欧债危机的不确定性也很高，因此，我们仍坚持上期报告的观点，建议短期内投资仍应以稳健为主。(完)

欲浏览更多《交易视点》稿件,请点选[COR/CN-COPINI]