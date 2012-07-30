〔伦敦奥运〕伦敦奥组委主席：奥运主火炬不是观光景点

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦7月29日电（记者 Karolos Grohmann）---伦敦奥委会主席塞巴斯蒂安·科（Sebastian Coe）周日表示，伦敦奥运主火炬不被列为观光景点，对只能有进入奥运主会场的观众才能看到奥运主火炬的决议进行了辩护。

由钢和铜打造的奥运主火炬在周五的开幕式上被点燃。不同于以往的奥运会的是，它不是露出奥运会主体育场燃烧，而是被放在其内部，仅供持票入场的观众观看。

这个主火炬可以说是大赛期间最具视觉震撼效果的奥运会标志。它在奥运圣火接力的最后一站被点燃；而这个传统接力比赛用的圣火都是在希腊的奥林匹亚采集的，它将持续燃烧到闭幕式当晚。奥林匹亚曾是古希腊举办奥运会的地方。

“我们打造它，本来就不是用来作为观光景点的，”当被问及问什么奥林匹克公园的游客会不能有机会看到奥运主火炬时，科这样回答道。

“这与我们在1948年所作的如出一辙，”他说道。在1948年的伦敦奥运会，主火炬也是被放在场馆之内。

在2010年的温哥华冬奥会上，一场激烈的冲突就曾经因为奥运主火炬而爆发。主办方当时设立围栏，派驻了安保人员，试图隔开千里迢迢赶到这个海滨城市来瞻仰、拍摄奥运圣火的大量游客。

在遭到国内人士的强烈反对之后，当时的主办方官员不得不清除了一些保护措施，允许设置更多的参观通道前往奥运主火炬。（完）