〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶下滑,但获欧美刺激政策相关冀望支撑

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透曼谷7月30日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周一下滑,交易商针对近期涨势锁定获利.但交易商表示,油价坚挺及欧美本周将推新政支撑脆弱经济的憧憬,仍支撑期胶价格.
TOCOM指标1月期胶下滑2.6日圆,结算价报每公斤232.4日圆(2.96美元).
上海期交所主力1月期胶合约SNRF3跌380元人民币,收报每吨22,365元(3,500美元).
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。