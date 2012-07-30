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亚洲 | 2012年 7月 30日 星期一 16:50 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶下滑,但获欧美刺激政策相关冀望支撑

路透曼谷7月30日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周一下滑,交易商针对近期涨势锁定获利.但交易商表示,油价坚挺及欧美本周将推新政支撑脆弱经济的憧憬,仍支撑期胶价格.

TOCOM指标1月期胶下滑2.6日圆,结算价报每公斤232.4日圆(2.96美元).

上海期交所主力1月期胶合约SNRF3跌380元人民币,收报每吨22,365元(3,500美元).

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